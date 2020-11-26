KPSS ön lisans sonuçları açıklandı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.