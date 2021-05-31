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2020-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu yayımlandı - Son Dakika

2020-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu yayımlandı

31.05.2021 11:54
2020-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu yayımlandı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2020-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu" yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2020-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu" yayımlandı.

Sınavı geçerli 983 bin 323 adaydan, "genel yetenek ve genel kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan alma" kriterini sağlayamayan 47 bin 179 aday için KPSSP94 puanı hesaplanmadı.

Genel yetenek testinde verilen doğru cevap sayısı ortalaması 22,12 ve genel kültür testindeki doğru cevap sayısı ortalaması ise 19,32 olarak kayıtlara geçti.

Genel yetenek ve genel kültür testlerinde yer alan alt test soruların doğru cevaplanma ve boş bırakılma oranları da hesaplandı.

Buna göre, genel yetenek testinin sözel bölümü için doğru cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 52,37 ve yanlış cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 32,27, sayısal bölümü için doğru cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 21,40 ve yanlış cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 19,67 olarak kaydedildi.

Genel kültür testinin tarih alt testi için doğru cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 24,26 ve yanlış cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 50,74, Türkiye coğrafyası alt testi için doğru cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 30,33 ve yanlış cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 43,67, temel yurttaşlık bilgisi alt testi için doğru cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 43,11 ve yanlış cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 37,56, Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular alt testi için doğru cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 57 ve yanlış cevaplanma oranlarının ortalaması yüzde 20 olarak hesaplandı.

2020 KPSS Ortaöğretim düzeyi için 100 puan üzerinden elde edilen KPSSP94 puan dağılımları incelendiğinde, adayların puanlarının 55 ile 100 aralığında bulunduğu ve 55-69,99 puan aralığında yoğunlaştığı belirlendi.

Türkiye, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2020-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu yayımlandı - Son Dakika


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