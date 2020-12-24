2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklandı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS )-Ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

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