2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklandı - Son Dakika

2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklandı
24.12.2020 11:39
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-Ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-Ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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