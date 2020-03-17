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2020 Kupa Amerika'ya koronavirüs engeli
6 saat önce
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2020 Kupa Amerika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:10 Kaynak: AA
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2020 Kupa Amerika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendiğini duyurdu.
CONMEBOL'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde Arjantin ve Kolombiya'da düzenlenmesi planlanan 47. Kupa Amerika, artan sağlık endişelerinden ötürü 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alındı.
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