2020 Libertadores Kupası yarın sahibini bulacak

2020 Libertadores Kupası'nda Brezilya temsilcileri Palmeiras ile Santos arasındaki final maçı yarın oynanacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından organize edilen kıtanın en önemli organizasyonlarından Libertadores Kupası'nda 2020 sezonunun şampiyonu yarın belli olacak.

Geçen yıl kasım ayında oynanması planlanmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen kupanın final müsabakasında, Brezilya temsilcileri Palmeiras ile Santos, Rio de Janeiro kentindeki tarihi Maracana Stadı'nda TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak final maçını kazanan taraf, gelecek yıl düzenlenecek turnuvaya grup aşamasından ve Katar'ın ev sahipliği yapacağı ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde edecek. Libertadores Kupası'nın yeni sahibi, 2021 Recopa Sudamericana turnuvasındaki finalistlerden biri de olacak.

Palmeiraslı oyuncular, 1999'dan sonra ikinci kez bu turnuvada şampiyonluk için ter dökecek. Kupadan daha önce 3 kez zaferle ayrılan Santos ise aynı başarıyı 4. kez tekrarlamaya çalışacak.