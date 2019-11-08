Son Dakika Haberleri: 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
Son Dakika Politika 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Helal Akreditasyon Kurumu bir genel müdürlüğün dönüştürülmesi değil, yeni bir sistem kuruyoruz ve uluslar arası bir yapılanma sağlıyoruz.

2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Helal Akreditasyon Kurumu bir genel müdürlüğün dönüştürülmesi değil, yeni bir sistem kuruyoruz ve uluslar arası bir yapılanma sağlıyoruz. Helal Akreditasyon Kurumu yeni yapılandırılıyor, yeni personel, yöneticiler. Helal Akreditasyon Kurumu sertifika veren kurum değil, sertifikaları veren kurumları akredite eden kurum" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Pekcan, hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin soruya, "Hamiline yazılı pay senetlerinin takibi konusunda çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Aynı zamanda elektronik çek ve bono ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sistemden banka hesabını online takip eder gibi elektronik çeki verebilecek, o zaman çek hamiline olmayacak. Kaybolması, çalınma riski, karşılıksız çek riski de ortadan kaldırmış olacağız. Elektronik çekte vade olacak. Türkiye'de vade var" ifadelerini kullandı.


Turquality ile ilgili soruya Pekcan, "Turquality'de 285 firmamız var. 285 firmanın 15'i Tudrquality programındayken çoğunluk hisseleri, yüzde 51'in üzerindeki hisseleri, yabancı firmalarca satın alınmış. Yabancı firmalara 'Gel Türkiye'de yatırım yap' diyoruz, bir taraftan da 'Sen yabancısın, seni teşvikten çıkarıyoruz' diyoruz. Turquality'de 2019 itibariyle her ülke ile beş yıl sınırlama getirdik. Bir firma bir ülkede beş yıl süreyle desteklenecek. Aynı firma aynı markasıyla başka ülkeye giderse beş yıl desteklenecek. Bir de performans kriteri getirdik. Performans kriterinde ciro artışı, kar ve ihracat artışını koyduk. Eğer firma dört puanın altında kalıyorsa, yüzde 50 destek veriyoruz. Birinci sene yüzde 40'a, ikinci sene 25'e düşürüyoruz, üçüncü sene destek iptal ediliyor" şeklinde konuştu.


Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin bilgi veren Pekcan, "Helal Akreditasyon Kurumu bir genel müdürlüğün dönüştürülmesi değil, yeni bir sistem kuruyoruz ve uluslar arası bir yapılanma sağlıyoruz. Helal Akreditasyon Kurumu yeni yapılandırılıyor, yeni personel, yöneticiler. Helal Akreditasyon Kurumu sertifika veren kurum değil, sertifikaları veren kurumları akredite eden kurum. Burada çalışan herkesin sertifika eğitiminden geçmeleri ve kendilerinin de sertifika alması gerekiyor. 16 Ekim 2019 itibariyle Cumhurbaşkanımızın imzasından çıktı. Artık 16 Ekim tarihi itibariyle Helal Akreditasyon Kurumu gelen sertifikaları akredite edebilir. 30 Mart'tan itibaren Yönetim Kurulu kuruldu. Bütün kararlar Yönetim Kurulu onayından geçiyor" dedi. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Bono, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:54:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]