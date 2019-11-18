2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İthavi vardı, yakın adamlarından biri yakaladık Irak'a verdik. Bağdadi'nin nerede saklandığını, yakalandığı yeri o gösterdi" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Türkiye'nin hatalı olduğunu söyleyen milletvekillerine Çavuşoğlu, "Bugün AB'nin bize karşı yaklaşımını, hadi bizim eksiğimiz var, darbe girişimi yaşadık, Gezi olaylarını yaşadık, güvenlik ağırlık bastı, imaj, demokrasi, insan hakları önemli, şimdi de reformcu kimliğimize döndük. Başta yargı olmak üzere reform yapıyoruz ki bizim ihtiyacımız var. İki zor fasıl; güvenlik ve insan haklarıyla ilgili 23. ve 24. faslın açılış kriterlerini karşıladık ama bizimle resmi olarak bile paylaşılmadı" dedi.



Avrupa Birliği'nin Balkanlar kararını eleştiren Çavuşoğlu, "Batı Balkanlar kararlarını takip ettiniz mi? Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ. Bir ülke NATO'ya üye olabilmek için ismini değiştirdi, Kuzey Makedonya oldu. İsmini değiştirdi. NATO sözünü tuttu ama Avrupa Birliği müzakereye bile çağırmadı. Karadağ o kadar reform yaptı ki, Avrupa Birliği 'bir dakika dur' dedi yavaşlattı. Ev ödevi yapalım, reforma önem verelim ama AB de genişleme politikası dahil birçok konuda bocaladığı için üyelik müzakeresine bizi davet etmiyor" şeklinde konuştu.



Suriye konusunda ise Çavuşoğlu, "Suriye'de sorunu, Arap Baharı'nı biz mi başlattık? Suriye ile Öcalan da Suriye'den çıktıktan sonra ilişkileri geliştirmek için o kadar adım attık ki bundan faydalanan Kürt kardeşlerimiz oldu. Esad Cumhurbaşkanı'nın telkinleriyle kimlik, pasaport da verdi. Arap Ligi örgütünde Suriye yok, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yok. Rejime karşı sadece Batı tavır sergilemedi" diye konuştu.



Doğu Akdeniz'de sondaj yapılmasına ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Şimdi sahadayız. Sahada olmasak, bu kazanımları elde edemezdik. Şimdi sondaj gemilerimiz orada. Almanya diyor ki 'arabuluculuk yapayım.' Buna da karşı değiliz, hatta AB çözsün dedik. Gerekli adımlar atılmadığı için kendi adımlarımızı atmak durumunda kaldık. Bir ülkeyle aramız kötü olduğu için değil, yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Doğu Akdeniz etrafında ülkelerin hepsi olmadan atılan adımlar geçerli değildir" yanıtını verdi.



Barış Pınarı Harekatı konusunda temsilcilerin 511 bilgilendirme yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Gürültü niye koptu, neden bize karşı oldular. YPG'ye karşı hareket başlatmıştık, o zaman da aferin de çünkü büyük oyunu bozduk, terör devleti kurmak istiyorlardı, oyunu bozduk. İnsanlar evine dönebilmelidir. YPG ideolojik temizlik yapmıştır aynı zamanda. Kendi ideolojisini benimsemeyen Kürtleri sınır dışı etti. 350 bin Kürt neden dönemedi? YPG kontrol ediyor orayı. Madem Kürtlerin temsilcisi, daha biz girer girmez orayı terk eden 200 bin insanın 100 bini döndü. İlk günlerde 50 bin döndü. İnsanları evine döndürmek demografik mühendislik değil ki. Kürtler lehine demografik mühendislik mi yapılıyor evlerine dönünce. Gönüllü bir şekilde evlerine dönmeleri lazım" diye konuştu.



Suriye'de güvenli bölge oluşturma çabalarına ilişkin de Çavuşoğlu, "Biz güvenli bölgeyi ABD ile oluşturmak istedik. Trump 20 mil teklif etti, çalışmaya başladık, süreçte ABD sözünü tutmadı. YPG desteğini devam ettirdi, silah vs. Neticeye varamayacağımızı anlayınca harekatı başlattık. Tekrar teklifleri oldu, oturduk konuştuk, metin üzerinde anlaştık. Sonra gittik Soçi'de, başta Sedat Bey, Türk diplomasisinin gücünü gördük. Bizim hazırladığımız metinler üzerinden ortak açıklama yapıldı. Sonuçta burada biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. Gereğini yaptılar mı? Hayır yapmadılar. Yapılması lazım, biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım" dedi.



Bakan Çavuşoğlu 'rüşvet aldığı' iddialarına yönelik soruya ise şöyle cevap verdi:



"Hakkımdaki iddialarla ilgili yasal süreci başlatacağız. Uzaktan yakından gerçekle ilgisi olmayan, ortaya çıkması için yasal süreci başlatacağız. Bunun mutlaka ortaya çıkması gerekiyor. Allah'a şükür insanız, siyasetçiyiz, hepimizin eksikleri vardır ama AK Parti kurucu olarak politikalarımız eleştirilebilir ama hesabını veremeyeceğimiz, etik olmayan, yasal olmayan bir şeyde adımız geçmemiştir. Bundan sonra yasal süreci işleteceğiz."



Bağdadi'ye ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Bağdadi yakınlarıyla ilgili sanırım yanlış bilgi var, tuttuğumuz yakınları da var. İthavi vardı, yakın adamlarından biri, yakaladık Irak'a verdik. Bağdadi'nin nerede saklandığını, yakalandığı yeri o gösterdi. Bir eşi, kaç eşi var bilmiyorum, o kadar yakın değilim" cevabını verdi. - ANKARA