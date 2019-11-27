2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kayıplara rağmen 2019 yılının üçüncü çeyrekte yüzde birler pozitife dönüyoruz. Yüzde eksi 3'ten pozitife dönüyoruz" dedi.



Albayrak, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Albayrak, Türkiye'nin pek çok cephede fiili mücadele verdiğini söyleyerek, "Son 6 yılda, 2013 Gezi olayından bugüne kadar pek çok cephede fiili savaş, mücadele veriyor. 2015 yılında Rusya benzer operasyonlara maruz kaldı. Resmi çok net okumamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yeni geçtiğimiz 3-4 aylık süreçte, Türkiye müthiş mücadele ortaya koydu. Türkiye ekonomik anlamda 3 büyük saldırıya maruz kaldı" ifadelerini kullandı.



Albayrak, 'Türkiye yüzde 3, yüzde 5 küçülecek' eleştirilerine cevap vererek, "'Türkiye yüzde 3 küçülecek, yüzde 5 küçülecek.' Bunlar söylendi. Kayıplara rağmen üçüncü çeyrekte yüzde birler pozitife dönüyoruz. Yüzde eksi 3'ten pozitife dönüyoruz. Türkiye hiçbir dönem böyle operasyonlarla süreçte cari fazla vermedi" dedi.



Albayrak, şöyle konuştu:



"Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. Kaygılara katılıyorum, toz pembe böyle bir şey yok ama aynı paydadaysak bir ay öncesine gidiyoruz. Barış Pınarı Harekatı oldu, ülke olarak parti üstü ortaya çıkan bu süreç, terör sorunu; ülkeyi bölme sorunudur. Türkiye kendi güvenliği için operasyon yapıyor."



Albayrak, doların on lira yapılmak istendiğine dikkat çekerek, "Bir ülkenin 82 milyonunun parasına operasyon çekip 1 doları 10 lira yapmaya çalışacaksınız, biz de izleyeceğiz öyle mi? Kurumlarımız çok iyi kar açıklayacak. Merkez Bankası ve kamu bankaları çok büyük kar açıklayacaklar. Hazine olarak Maliye olarak mutluyuz. Burası 'muz cumhuriyeti' değil. Kamu bankaları tarihinin en büyük hazine karını açıklayacaktır" şeklinde konuştu.



2020 yılına ilişkin olarak Albayrak, "2020 yılının ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme çok daha iyiye gidecek" diye konuştu.



Albayrak, Gelir Vergisi düzenlemesine ilişkin olarak, "Son gelen gelir paketi bundan niye gocunuyoruz. 5 milyonun üzerinde bir evde oturuyorsa versin gelir vergisini. 500 bin TL'nin üzerinde geliri varsa daha çok vergi alacağız. 20 milyon mükellef var. Kaç kişi? 50 bin mükellefe dokunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Altın ticaretine ilişkin de bilgi veren Albayrak, "Altın ihracatı 2019 yılında 84 ton olarak gerçekleşti" diye konuştu.



Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara ilişkin eleştirilere cevap veren Albayrak, şunları kaydetti:



"Elektriğe ve doğal gaza yüzde 60 zam var diyorsunuz, insaf ya insan Allah'tan korkar. Hem elektriğe hem doğal gaza 2019 Ocak'ta indirim oldu yüzde 10. 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var. Her yerde yüzde 60 zam var. Toplamda net olarak yüzde 19 artış var." - ANKARA