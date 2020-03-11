2020 Minikler Kayak Festivali, Kayseri'de düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 Minikler Kayak Festivali, Kayseri'de düzenlendi - Son Dakika Spor

2020 Minikler Kayak Festivali, Kayseri'de düzenlendi

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Minikler Festivali, Kayseri'de gerçekleştirildi.

2020 Minikler Kayak Festivali, Kayseri'de düzenlendi, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Minikler Festivali, Kayseri'de gerçekleştirildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Tamer Taflı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale 8 ilden 78 sporcu katıldığını söyledi.

Festivali 2. kez Erciyes'te düzenlediklerini aktaran Taflı, verimli bir organizasyon olduğunu belirtti.

Festivale 7-10 yaşlarındaki çocukların katıldığını kaydeden Taflı, "Bu çocukların şu an için lisansı yok. Çocukları kayağa teşvik için böyle bir festival yapıyoruz. Buradaki çocuklar seneye ilk yarışlarına katılacak. O yarışlar için hazırlık organizasyonu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Taflı ayrıca dereceye giren 3 sporcuya madalya verileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Kayak Federasyonu, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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