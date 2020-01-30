"2020 Model" Murathan Mungan
6 saat önce
Mungan'ın söz ve müziğine imza attığı çoğu yeni 26 şarkıdan oluşan albüm 7 Şubat'ta Pasaj Garaj Müzik tarafından yayınlanacak.
Mungan'ın söz ve müziğine imza attığı çoğu yeni 26 şarkıdan oluşan albüm 7 Şubat'ta Pasaj Garaj Müzik tarafından yayınlanacak. Hazırlığı bir yıldan fazla süren 2020 Model, çift CD, 4 LP olarak tasarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:14
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