"2020 Model" Murathan Mungan

Mungan'ın söz ve müziğine imza attığı çoğu yeni 26 şarkıdan oluşan albüm 7 Şubat'ta Pasaj Garaj Müzik tarafından yayınlanacak. Hazırlığı bir yıldan fazla süren 2020 Model, çift CD, 4 LP olarak tasarlandı.