"2020 Model" Murathan Mungan - Son Dakika
Son Dakika Magazin '2020 Model' Murathan Mungan - Son Dakika Magazin

"2020 Model" Murathan Mungan

6 saat önce

Mungan'ın söz ve müziğine imza attığı çoğu yeni 26 şarkıdan oluşan albüm 7 Şubat'ta Pasaj Garaj Müzik tarafından yayınlanacak.

Mungan'ın söz ve müziğine imza attığı çoğu yeni 26 şarkıdan oluşan albüm 7 Şubat'ta Pasaj Garaj Müzik tarafından yayınlanacak. Hazırlığı bir yıldan fazla süren 2020 Model, çift CD, 4 LP olarak tasarlandı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:14 
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