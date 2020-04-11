2020 model Stelvio Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika
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2020 model Stelvio Türkiye'de satışa sunuldu

6 saat önce

Alfa Romeo'nun sportif SUV'u Stelvio'nun 2020 model yılı versiyonları Türkiye'de satışa çıktı.

2020 model Stelvio Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

Alfa Romeo'nun sportif SUV'u Stelvio'nun 2020 model yılı versiyonları Türkiye'de satışa çıktı.

Alfa Romeo açıklamasına göre, Alfa Romeo'nun sportif SUV'u Stelvio, 2020 model yılı versiyonuyla Türkiye'de satışa başladı.

Tasarım özellikleri, dinamik sürüş karakteri ile dikkat çeken Alfa Romeo Stelvio'nun 2020 model yılı versiyonları; 2 ayrı benzinli motor seçeneği ve 2 ayrı donanım paketiyle birlikte, standart olarak dört tekerlekten çekişli sürüş özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Nisan ayı boyunca 565 bin TL'den başlayan daha iddialı anahtar teslim satış fiyatıyla dikkati çeken Alfa Romeo Stelvio, yeni dokunmatik ekran ve 2. seviye otonom sürüş sistemi özellikli bilgi eğlence sistemiyle sportif SUV heyecanını daha da yükseğe tırmandırıyor.

Kokpitte yenilik operasyonu

2020 model yılı Alfa Romeo Stelvio, kaslı, dinamik, güçlü görünümü ve İtalyan tasarım anlayışı ile farklı olmayı sürdürüyor. Yeni model yılı ile 13 farklı gövde rengi seçeneğine kavuşan Alfa Romeo Stelvio'daki en önemli değişimler kabin içinde yer alıyor.

Stelvio'nun gösterge paneli tamamen yenilenirken, yeni gösterge panelinin kalbinde, tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 7 inçlik TFT ekran yer alıyor.

Ekran düzeni, daha fazla bilgiyi daha makul bir biçimde sunacak ve otonom sürüş teknolojisi parametrelerini de kapsayacak biçimde yeniden tasarlanmasıyla dikkat çekiyor.

Bu kapsamda orta konsolda yer alan 8,8 inçlik dokunmatik ekran, yenilenen premium select terrain kontrol paneli ve orta konsolda artan premium dokunuşlar dikkat çekiyor. Stelvio'nun navigasyon için "Free Text Search" özelliğini kullanan gelişmiş bir ses tanıma sistemiyle donatılmış olan yeni ekranlı bilgi eğlence sistemi, tam bağlantı kabiliyetiyle; Apple CarPlay™, Android Auto™ gibi arayüzleri üzerinden tüm mobil cihazlarla (Apple iOS ve Android işletim sistemli cep telefonu, akıllı telefon ve tabletler) kullanılabiliyor. Dokunmatik özelliği eklenen ve widget odaklı iyileştirilmiş görüntüye sahip yeni orta ekranda sağa-sola kaydırma işlemi ile Alfa DNA, radyo, medya, akıllı telefon, navigasyon, klima, bağlı hizmetler ve ADAS erişim ekranları açılabiliyor.

Sürücü bu ögelere erişmek için dokunmatik ekran özelliğini kullanabileceği gibi; vites topuzunun yanındaki yeni kumanda panelini de kullanabiliyor. Kabin içinde ayrıca İtalya bayrağı ile süslenen yeni tip deri vites topuzu da değişen tasarım unsurları arasında dikkati çekiyor.

2 farklı motor 2 farklı donanım

Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli olan Stelvio'nun 2020 model yılı versiyonları, motorları ve donanımları farklı dört tekerlekten çekiş özelliğiyle aynı olan 2 kombinasyonla satışa sunuluyor.

Sprint adı verilen yepyeni bir donanım seçeneğine sahip Alfa Romeo Stelvio versiyonları, standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş özelliği ve 2.0 litrelik 200 HP güç üreten benzinli motorla tercih edilebiliyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombinlenen 2.0 litrelik yeni motor versiyonu, 330 Nm tork üretebiliyor.

200 HP'lik Stelvio, 0-100 km/s hızlanmasını 7.2 saniyede tamamlarken, 215 km/s'lik son hıza erişebiliyor. Alfa Romeo Stelvio'nun yeni Sprint donanım seviyesinde; LED ön ve arka fren lambaları, 35W Bi-Xenon ön farlar + AFS ve far yıkama özelliği, siyah fren kaliperleri, parlak siyah cam çerçeveleri, 19 inç hafif alaşımlı spor alüminyum jantlar, siyah kaplama çift egzost çıkışı, spor deri vites topuzu, alüminyum spor pedallar ve kapı eşiği çıtası, spor deri direksiyon simidi üstünde motor çalıştırma düğmesi, kumaş-deri koltuklar, arka park sensörleri, çift yönlü otomatik klima, USB girişi, yağmur sensörü, Alfa DNA Sistemi, Alfa Uconnect 8.8 inç 3D Ekranlı Radyo (MP3, Aux-in, Bluetooth®) (Apple Car Play&Android Özellikli), 7 inç TFT ekranlı gösterge paneli, Stop & Start sistemi, Alfa Ses Sistemi (8 adet hoparlör), Entegre Fren Sistemi (Otonom Acil Durum Fren Sistemi dahil), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi, Yokuş İniş Destek Sistemi, Lastik Basınç Kontrol Sistemi ve 6 adet hava yastığı standart olarak sunuluyor.

Alfa Romeo Stelvio'nun Veloce isimli üst donanım seviyesi ise 2.0 litrelik benzinli motorun 280 HP'lik versiyonunun yine 8 ileri otomatik şanzımanla kombinlenmesiyle karşımıza çıkıyor. Yine standart olarak dört tekerlekten çekişli olarak yıllara çıkan 280 HP'lik Stelvio Veloce, 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlarken, 230 km/s'lik son hıza erişebiliyor.

Sprint donanım seviyesine ek olarak Alfa Romeo Stelvio'nun Veloce donanım paketinde ise; 20 inçlik hafif alaşımlı siyah spor alüminyum jantlar, sürücü tarafı hafızalı 6 yönlü otomatik ayarlanabilir ısıtmalı spor deri ön koltuklar, ısıtmalı spor deri direksiyon simidi, ısıtmalı cam yıkama püskürtücüleri standart olarak sunuluyor.

Alfa Romeo, Türkiye, HP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:07 Kaynak: AA

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