2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası iptal edildi - Son Dakika

2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası iptal edildi

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nı iptal etti.

2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası iptal edildi, System.String[]

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nı iptal etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "UIPM, 30 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Meksika Cancun'da yapılması planlanan UIPM 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nın iptal edildiğini duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UIPM Başkanı Klaus Schormann'ın, Meksika Modern Pentatlon Federasyonuna şampiyona organizasyonu için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Dünya Şampiyonası, Modern Pentatlon, Türkiye, Meksika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası iptal edildi - Son Dakika Spor

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