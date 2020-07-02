2020-MSÜ cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açık olacak - Son Dakika

2020-MSÜ cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açık olacak

ÖSYM, 2020-MSÜ sınav sonuçlarının ardından cevap kağıtları ve aday cevaplarını da erişime açtı.

ÖSYM, 2020-MSÜ sınav sonuçlarının ardından cevap kağıtları ve aday cevaplarını da erişime açtı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve adayların cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevaplarını erişime açtı. ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden bugün açıklanan sonuçlar, 10 gün süreyle erişime açık kalacak.

Adaylar, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenirken, ilgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2020-MSÜ cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açık olacak - Son Dakika

Son Dakika

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