2020 NBA All-Star takvimi | Kimler hangi maçlarda ve yarışmalarda yer alıyor? - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 NBA All-Star takvimi | Kimler hangi maçlarda ve yarışmalarda yer alıyor? - Son Dakika Spor

2020 NBA All-Star takvimi | Kimler hangi maçlarda ve yarışmalarda yer alıyor?

6 saat önce

Cuma gecesi ABD karması ile Dünya karmasının karşılaşacağı Yükselen Yıldızlar maçı, tarihte 26. kez düzenlenecek.

2020 NBA All-Star takvimi | Kimler hangi maçlarda ve yarışmalarda yer alıyor?, System.String[]

Cuma gecesi


ABD karması ile Dünya karmasının karşılaşacağı Yükselen Yıldızlar maçı, tarihte 26. kez düzenlenecek. NBA’deki ilk ve ikinci yılını geçiren oyunculardan oluşan karmalarda şu isimler yer alıyor:


ABD Karması




Miles Bridges (Charlotte Hornets)
Wendell Carter Jr. (Chicago Bulls)
Devonte’ Graham (Charlotte Hornets)
Tyler Herro (Miami), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)
Ja Morant (Memphis Grizzlies)
Kendrick Nunn (Miami Heat)
Eric Paschall (Golden State Warriors)
PJ Washington (Charlotte Hornets)
Zion Williamson (New Orleans Pelicans)
Trae Young (Atlanta Hawks)




Dünya Karması




Nickeil Alexander-Walker (New Orleans Pelicans)
Deandre Ayton (Phoenix Suns)
RJ Barrett (New York Knicks)
Brandon Clarke (Memphis Grizzlies)
Luka Doncic (Dallas Mavericks)
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
Rui Hachimura (Washington Wizards)
Svi Mykhailiuk (Detroit Pistons)
Josh Okogie (Minnesota Timberwolves)
Moritz Wagner (Washington Wizards)




Cumartesi gecesi


NBA All-Star hafta sonunun medarı iftiharı olan smaç yarışmasını da içeren ikinci günde, üçlük ve yetenek yarışmaları da düzenlenecek. Smaç yarışmasını 2008’deki galibi Dwight Howard’ın yanı sıra akıllarda smaçlarıyla yer edinen üç oyuncu daha yer alacak. Tabii üç sayı ve yetenek yarışmasında da büyük bir heyecan yaşanacak.


Smaç Yarışması




Pat Connaughton (Milwaukee Bucks)
Aaron Gordon (Orlando Magic)
Dwight Howard (Los Angeles Lakers)
Derrick Jones Jr. (Miami Heat)




Üçlük Yarışması




Davis Bertans (Washington Wizards)
Devonte' Graham (Charlotte Hornets)
Joe Harris (Brooklyn Nets)
Buddy Hield (Sacramento Kings)
Zach LaVine (Chicago Bulls)
Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Duncan Robinson (Miami Heat)
Trae Young (Atlanta Hawks)




Yetenek Yarışması




Bam Adebayo (Miami Heat)
Patrick Beverley (LA Clippers)
Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets)
Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Derrick Rose (Detroit Pistons)
Domantas Sabonis (Indiana Pacers)
Pascal Siakam (Toronto Raptors)
Jayson Tatum (Boston Celtics)




Pazar gecesi


Ve kapanış gecesinde ligin en iyi 24 oyuncusu sahnede olacak!


LeBron'un Takımı





Lebron James (Los Angeles Lakers)

Anthony Davis(Los Angeles Lakers)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)
Luka Doncic (Dallas Mavericks)

James Harden (Houston Rockets)
Damian Lillard (Portland Trail-Blazers)
Ben Simmons (Philadelphia 76ers)
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Jayson Tatum (Boston Celtics)
Chris Paul (Oklahoma City Thunder)

Russell Westbrook (Houston Rockets)
Domantas Sabonis (Indiana Pacers)




Giannis’in Takımı




Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
Pascal Siakam (Toronto Raptors)
Kemba Walker (Boston Celtics)
Trae Young (Atlanta Hawks)
Bam Adebayo (Miami Heat)
Jimmy Butler (Miami Heat)
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Rudy Gobert (Utah Jazz)
Khris Middleton (Milwaukee Bucks)
Kyle Lowry (Toronto Raptors)
Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Amerika Birleşik Devletleri, Miami Heat, Star, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:14 
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