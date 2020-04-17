2020 NBA Draft’ı 101 - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 NBA Draft’ı 101 - Son Dakika Spor

2020 NBA Draft’ı 101

6 saat önce

*Yazının son bölümünde beş sınıfa ayrılan oyuncular, ilerleyen yazı dizilerinde detaylı olarak incelenecektir.

2020 NBA Draft’ı 101, System.String[]

*Yazının son bölümünde beş sınıfa ayrılan oyuncular, ilerleyen yazı dizilerinde detaylı olarak incelenecektir.



**Takımların draft sıralamaları
Tankathon'dan
alınmıştır.



Öncelikle bu sene düzenlenecek olan draft'ın bazı yıldız adaylarının Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nin (NCAA) dışından geldiğini belirtmekte fayda var. Deni Avdija, Theo Maledon, Killian Hayes, Aleksej Pokusevski gibi Avrupalı oyuncuların yanı sıra LaMelo Ball ve RJ Hampton, sezonu Avustralya Basketbol Ligi'nde geçirdiler. İlk sıradan seçilme ihtimali yüksek James Wiseman sezon ortasına doğru kolejden çekilme kararı aldı. Elbette buna benzer durumlar yaşanıyordu fakat hem Avrupa'daki kaliteli oyuncu havuzunun iyiden iyiye derinleşmesi hem de ABD'li oyuncuların koleji tercih etmemeleri işi başka bir boyuta taşıyor.



Geçtiğimiz gece 2021 NBA Draftı'nın muhtemel ilk sıra seçimi olan Jalen Green, kolej yerine G-League'de forma giyeceğini açıkladı. Böylece NCAA'deki para, oyun sertliği ve kural farklılığı gibi konular bir kez daha gündeme geldi. Kısacası NCAA, geçtiğimiz yılın ardından bu dönemde de kan kaybetmeye devam ediyor.


Koronavirüs salgını nedeniyle NBA’de sezon askıya alınmış durumda. 25 Haziran’da gerçekleşecek olan 2020 NBA Draftı’nın 1 Ağustos'a alınması planlanmış olmasına karşın bu konuda henüz net bir karar alınmış değil. 19 Mayıs’ta yapılması planlanan draft sıralama organizasyonuna birkaç hafta kala bu seneki gidişatın belli olması bekleniyor. Peki, sistem nasıl? Hangi oyuncular ön plana çıkıyor?

2018 NBA Draftı’na kadar sezonu sonuncu tamamlayan takımın ilk sıradan seçim yapma şansı çok daha fazlaydı. Ancak yapılan değişiklikle, takımların draft’ta daha yüksek sıradan seçim yapmak için maçlara çok önem vermeme stratejisi (tanking) büyük ölçüde tarihe karıştı.


Eski sistem nasıl işliyordu?


Daha önceki draft’larda birden 14’e kadar numaralandırılmış toplardan dört tanesi seçilirdi. Daha sonrasında ise 14’ün dörtlü kombinasyonu alınarak 1001 senaryodan hangisinin geçerli olacağı belirlenirdi. Normal sezonu sonuncu bitiren takım en kötü ihtimalle dört, daha sonraki sıralarda yer alan takımlar ise beşinci ve altıncı sıralara kadar gerilerdi. Yani normal sezonu sonda bitiren takımın ilk sırayı alma ihtimali %25’ti. Bu yüksek yüzdeden dolayı sezon sonu yaklaştıkça iddiaları kalmayan takımlar, son maçları adeta kaybetmeye oynardı.


Yeni sistem ne peki?


Yeni sistemde senaryo sayısı oldukça arttı. Bu sisteme göre 14’ün altılı kombinasyonu alınıyor. Normal sezonun son üç sırasındaki takım, böylelikle ilk sıradan seçmek için %14’lük bir şansa sahip oluyor.

Sonuncu takım en kötü ihtimalle altı, daha sonraki sıralarda yer alan takımlar ise yedi ve sekizinci sıralara kadar gerileyebilecek. NBA draft’ının ilk dört seçimi belli olduktan sonra diğer takımlar normal sezon derecelerine göre sıralanacak. Play-off’ta yer alan ekipler için de durum aynen geçerli. Sezon derecesi daha iyi olan takım daha alt sıralardan seçim yapacak. Tabii koronavirüs nedeniyle sezonun askıya alınması şu an için sıralamaların daha farklı bir şekilde yapılmasına neden olabilir?


Birinci tur seçimlerinde sıralama nasıl olabilir?





Golden State Warriors


Cleveland Cavaliers


Minnesota Timberwolves


Atlanta Hawks


Detroit Pistons


New York Knicks


Chicago Bulls


Charlotte Hornets


Washington Wizards


Phoenix Suns


San Antonio Spurs


Sacramento Kings


New Orleans Pelicans

Portland Trail-Blazers

Orlando Magic

Minnesota Timberwolves (Nets’ten)

Boston Celtics (Grizzlies’ten)

Dallas Mavericks


Milwaukee Bucks (Pacers’tan)

Brooklyn Nets (76ers’dan)

Denver Nuggets (Rockets’dan)

Philadelphia 76ers (Thunder’dan)

Miami Heat


Utah Jazz


Oklahoma City Thunder (Nuggets’dan)
Boston Celtics
New York Knicks (Clippers’tan)

Toronto Raptors


Los Angeles Lakers

Boston Celtics (Bucks’tan)




Evet belki bu yıl Zion Williamson gibi net bir süper yıldız yok fakat ilk sıra seçimi için çok fazla oyuncunun adı geçiyor. Peki, kim bunlar?



Anthony Edwards

James Wiseman

Deni Avdija

Obi Toppin

LaMelo Ball


İlk üçü zorlayıp ilk 20'de yer alabilecek olanlar.


Cole Anthony

Killian Hayes

Theo Maledon

Tyrese Maxey

Onyeka Okongwu

Isaac Okoro

Tyrese Haliburton

RJ Hampton

Devin Vassell

Tyrel Terry

Aleksej Pokusevski


Ne süper yıldız ne vasat. Her takıma lazım olan ortalama üstü rotasyon seçimleri.


Jaden McDaniels

Precious Achiuwa

Josh Green

Saddiq Bey

Kira Lewis Jr.

Tyler Bey

Jalen Smith

Vernon Carey

Isiah Stewart

Jordan Nwora

Aaron Nesmith

Nico Mannion


"Acaba buradan bir sürpriz çıkar mı?" dediğiniz sınıf tam da burası.


Patrick Williams

Jahmi’us Ramsey

Leandro Bolmaro

Amar Sylla

Ömer Faruk Yurtseven

Killian Tillie

Robert Woodard II

Devon Dotson

Daniel Oturu

Joel Ayayi

Cassius Stanley

Markus Howard

Ayo Dosunmu


Eğer yeni bir Isiah Thomas hikâyesine tanıklık etmek istiyorsanız aşağıdaki isimlere dikkat!


Elijah Hughes

Arturs Zagars

Zeke Nnaji

Reggie Perry

Paul Redd

Neemias Queta

Desmond Bane

Ochai Agbaji

Paul Eboua

Henri Drell

Udoka Azubuike

Yiğitcan Saybir

Şehmus Hazer

Boston Celtics, Koronavirüs, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:04 

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