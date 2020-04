2020 NBA Draft’ı 101

*Yazının son bölümünde beş sınıfa ayrılan oyuncular, ilerleyen yazı dizilerinde detaylı olarak incelenecektir.







**Takımların draft sıralamaları

Tankathon'dan

alınmıştır.







Öncelikle bu sene düzenlenecek olan draft'ın bazı yıldız adaylarının Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nin (NCAA) dışından geldiğini belirtmekte fayda var. Deni Avdija, Theo Maledon, Killian Hayes, Aleksej Pokusevski gibi Avrupalı oyuncuların yanı sıra LaMelo Ball ve RJ Hampton, sezonu Avustralya Basketbol Ligi'nde geçirdiler. İlk sıradan seçilme ihtimali yüksek James Wiseman sezon ortasına doğru kolejden çekilme kararı aldı. Elbette buna benzer durumlar yaşanıyordu fakat hem Avrupa'daki kaliteli oyuncu havuzunun iyiden iyiye derinleşmesi hem de ABD'li oyuncuların koleji tercih etmemeleri işi başka bir boyuta taşıyor.







Geçtiğimiz gece 2021 NBA Draftı'nın muhtemel ilk sıra seçimi olan Jalen Green, kolej yerine G-League'de forma giyeceğini açıkladı. Böylece NCAA'deki para, oyun sertliği ve kural farklılığı gibi konular bir kez daha gündeme geldi. Kısacası NCAA, geçtiğimiz yılın ardından bu dönemde de kan kaybetmeye devam ediyor.





Koronavirüs salgını nedeniyle NBA’de sezon askıya alınmış durumda. 25 Haziran’da gerçekleşecek olan 2020 NBA Draftı’nın 1 Ağustos'a alınması planlanmış olmasına karşın bu konuda henüz net bir karar alınmış değil. 19 Mayıs’ta yapılması planlanan draft sıralama organizasyonuna birkaç hafta kala bu seneki gidişatın belli olması bekleniyor. Peki, sistem nasıl? Hangi oyuncular ön plana çıkıyor?



2018 NBA Draftı’na kadar sezonu sonuncu tamamlayan takımın ilk sıradan seçim yapma şansı çok daha fazlaydı. Ancak yapılan değişiklikle, takımların draft’ta daha yüksek sıradan seçim yapmak için maçlara çok önem vermeme stratejisi (tanking) büyük ölçüde tarihe karıştı.





Eski sistem nasıl işliyordu?





Daha önceki draft’larda birden 14’e kadar numaralandırılmış toplardan dört tanesi seçilirdi. Daha sonrasında ise 14’ün dörtlü kombinasyonu alınarak 1001 senaryodan hangisinin geçerli olacağı belirlenirdi. Normal sezonu sonuncu bitiren takım en kötü ihtimalle dört, daha sonraki sıralarda yer alan takımlar ise beşinci ve altıncı sıralara kadar gerilerdi. Yani normal sezonu sonda bitiren takımın ilk sırayı alma ihtimali %25’ti. Bu yüksek yüzdeden dolayı sezon sonu yaklaştıkça iddiaları kalmayan takımlar, son maçları adeta kaybetmeye oynardı.





Yeni sistem ne peki?





Yeni sistemde senaryo sayısı oldukça arttı. Bu sisteme göre 14’ün altılı kombinasyonu alınıyor. Normal sezonun son üç sırasındaki takım, böylelikle ilk sıradan seçmek için %14’lük bir şansa sahip oluyor.



Sonuncu takım en kötü ihtimalle altı, daha sonraki sıralarda yer alan takımlar ise yedi ve sekizinci sıralara kadar gerileyebilecek. NBA draft’ının ilk dört seçimi belli olduktan sonra diğer takımlar normal sezon derecelerine göre sıralanacak. Play-off’ta yer alan ekipler için de durum aynen geçerli. Sezon derecesi daha iyi olan takım daha alt sıralardan seçim yapacak. Tabii koronavirüs nedeniyle sezonun askıya alınması şu an için sıralamaların daha farklı bir şekilde yapılmasına neden olabilir?





Birinci tur seçimlerinde sıralama nasıl olabilir?











Golden State Warriors





Cleveland Cavaliers





Minnesota Timberwolves





Atlanta Hawks





Detroit Pistons





New York Knicks





Chicago Bulls





Charlotte Hornets





Washington Wizards





Phoenix Suns





San Antonio Spurs





Sacramento Kings





New Orleans Pelicans



Portland Trail-Blazers



Orlando Magic



Minnesota Timberwolves (Nets’ten)



Boston Celtics (Grizzlies’ten)



Dallas Mavericks





Milwaukee Bucks (Pacers’tan)



Brooklyn Nets (76ers’dan)



Denver Nuggets (Rockets’dan)



Philadelphia 76ers (Thunder’dan)



Miami Heat





Utah Jazz





Oklahoma City Thunder (Nuggets’dan)

Boston Celtics

New York Knicks (Clippers’tan)



Toronto Raptors





Los Angeles Lakers



Boston Celtics (Bucks’tan)









Evet belki bu yıl Zion Williamson gibi net bir süper yıldız yok fakat ilk sıra seçimi için çok fazla oyuncunun adı geçiyor. Peki, kim bunlar?







Anthony Edwards



James Wiseman



Deni Avdija



Obi Toppin



LaMelo Ball





İlk üçü zorlayıp ilk 20'de yer alabilecek olanlar.





Cole Anthony



Killian Hayes



Theo Maledon



Tyrese Maxey



Onyeka Okongwu



Isaac Okoro



Tyrese Haliburton



RJ Hampton



Devin Vassell



Tyrel Terry



Aleksej Pokusevski





Ne süper yıldız ne vasat. Her takıma lazım olan ortalama üstü rotasyon seçimleri.





Jaden McDaniels



Precious Achiuwa



Josh Green



Saddiq Bey



Kira Lewis Jr.



Tyler Bey



Jalen Smith



Vernon Carey



Isiah Stewart



Jordan Nwora



Aaron Nesmith



Nico Mannion





"Acaba buradan bir sürpriz çıkar mı?" dediğiniz sınıf tam da burası.





Patrick Williams



Jahmi’us Ramsey



Leandro Bolmaro



Amar Sylla



Ömer Faruk Yurtseven



Killian Tillie



Robert Woodard II



Devon Dotson



Daniel Oturu



Joel Ayayi



Cassius Stanley



Markus Howard



Ayo Dosunmu





Eğer yeni bir Isiah Thomas hikâyesine tanıklık etmek istiyorsanız aşağıdaki isimlere dikkat!





Elijah Hughes



Arturs Zagars



Zeke Nnaji



Reggie Perry



Paul Redd



Neemias Queta



Desmond Bane



Ochai Agbaji



Paul Eboua



Henri Drell



Udoka Azubuike



Yiğitcan Saybir



Şehmus Hazer