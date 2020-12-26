fizy'de 2020'nin "En"leri belli oldu - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen dijital müzik platformu fizy'de 2020 yılının en çok dinlenen sanatçıları Müslüm Gürses, Tarkan ve Ebru Gündeş oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital müzik platformu fizy'de 2020 yılının yıldızları belli oldu. fizy'de 2020 yılının en çok dinlenen sanatçıları Müslüm Gürses, Tarkan ve Ebru Gündeş oldu.

Platformun en çok dinlenen ve aratılan isimleri arasında Müslüm Gürses, Sezen Aksu ve Ahmet Kaya yer aldı. Her zevke uygun şarkılardan oluşan geniş bir arşive sahip olan fizy'de 2020 yılının en fazla dinlenenleri ise son döneme damga vuran isimlerden Zeynep Bastık'ın "Uslanmıyor Bu" parçası ve Mustafa Sandal ile beraber seslendirdiği "Mod" düeti oldu. Azerbaycan asıllı şarkıcı Sura İskenderli'nin "Bir Daha Yak" isimli parçası da en fazla dinlenenler arasında yer aldı.

Platformda 2020 yılının en çok beğeni toplayan ve paylaşılan parçası Zeynep Bastık'tan "Uslanmıyor Bu" olurken Enes Batur'dan "Dolunay" ve Zehra'nın dillerde dolanan şarkısı "Cennetten Çiçek" de en fazla beğenilen parçalardan oldu. Platformda en fazla paylaşılan şarkılar arasında ise Sezen Aksu'nun "Ben de Yoluma Giderim" ve Gazapizm tarafından seslendirilen "Unutulacak Dünler" yer aldı.

fizy kullanıcıları 2020 yılında en fazla rap, pop, arabesk, oldies ve yöresel kategorileri dinledi. 35 milyondan fazla şarkıyla beraber özenle oluşturulan listeler arasında en çok "Karışık Kaset", "Top 50 Yerli", "Haftalık Keşif", "Timeline", "Top 50 Yabancı", "Günün Listesi", "En Yeniler (Yerli)", "fizy pop", "En Yeniler (Yabancı)", "#EvdeHayatVar pop", "Pop Kış", "fizy Rap", "Yeni Nesil Pop","#EvdeHayatVar rap" ve "Atarlı Şarkılar" dinlendi.

2020'de fizy'i tercih eden müziksever şehirler arasında Ankara başta yer alırken, onu sırasıyla İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Gaziantep ve Kayseri takip etti.

fizy'li müzik tutkunları 2020'de en çok Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve İbrahim Tatlıses gibi Türk müziğinin eskimeyen isimlerini dinledi. Bu isimleri 2020'de yaptıkları başarılı çalışmalarla Zeynep Bastık, Bilal Sonses, Oğuzhan Koç ve Sura İskenderli takip etti. Ayrıca platformda rap müziği denince akıllara gelen ilk isimlerden Gazapizm ve Sagopa Kajmer de en fazla dinlenen 10 isim arasında yer aldı.