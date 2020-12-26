2020'nin en iyi oyunları ve en büyük hayal kırıklıkları - Son Dakika
BBC

2020'nin en iyi oyunları ve en büyük hayal kırıklıkları

26.12.2020 11:32
2020'nin en iyi oyunları ve en büyük hayal kırıklıkları, System.String[]

BBC'nin Press X To Continue adlı oyun programı, oyunların böylesine önemli olduğu 2020'de öne çıkan bilgisayar oyunlarını inceledi.

Issız bir adada kapitalist bir rakuna borcunuzu ödemek için şalgam toplamak…

Zehirli bir gaz etrafınızı sararken paralı asker arkadaşlarınızla hayatta kalmaya çalışmak…

Pek çok kişi pandemi sırasında bu ve benzeri deneyimler sunan oyunlarla hayata tutundu.

BBC'nin Press X To Continue adlı oyun programı, oyunların böylesine önemli olduğu 2020'de öne çıkan bilgisayar oyunlarını inceledi.

Muhtemelen adını duymadığınız en iyi oyunlar

Tüm oyuncuların bildiği FIFA, Fortnite ve Call of Duty gibi oyunların yanı sıra bu yıl az bilinen oyunlar da insanları kendine çekti.

Mobil cihazlarda çalışan Little Orpheus onlardan biriydi. Komedyen Glenn Moore oyun için "Sanki Pixar bir oyun yapmış gibiydi" diyor.

Journey to the Savage Planet da tek başına veya bir arkadaş ile oynanabilen renkli bir macera oyunu olarak listeye girdi.

Twitch üzerinden oyun yayını yapan Inel Tomlinson, oyundaki alışılmadık ortamın ve aksiyon dolu hikayenin hoşuna gittiğini söylüyor.

17 milyon kişi tarafından indirilmiş olsa da, ücretsiz rol yapma oyunu Genshin Impact'i de duymamış olabilirsiniz.

Oyunun güzel estetik özellikleri ve keşfe açık dünyası bu listeye girmesini sağladı.

Sokağa çıkma yasakları için en güzel oyunlar

Takım halinde bir uzay gemisini tamir etme görevini yaparken takımın içindeki sabotajcının bulmaya çalışıldığı Among Us, bu yıl arkadaş grupları arasında çok popülerdi.

İnternet üzerinden yayın yapan kişilerin de sıklıkla oynadığı Among Us, kısa süre önce Nintendo Switch'e de çıktı.

Oynaması çok basit olan bu oyun arkadaşları ve aileleri bir araya getirebilmesi nedeniyle övülüyor.

Listedeki bir diğer oyun da Hades. Aksiyonlu rol yapma oyunu, bağımlılık yapıcı bir oynanış tarzına ve oynaması kolay bir formata sahip.

Call of Duty: Warzone oyunu da iletişim kurmanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde arkadaşları bir araya getirdiği için listede.

70 milyondan fazla indirilen bu ücretsiz oyun çok sayıda kişinin konsollarını tekrar televizyonlarına bağlamasına vesile oldu.

En büyük hayal kırıklıkları

Oyun muhabiri Shay Thompson, bu yılki en büyük hayal kırıklığının tüm oyun fuarlarının iptal edilmesi olduğunu söylüyor.

Oyunlar konusundaki hayal kırıklıklarına gelince, bu alanda açık ara birinci olan tek bir oyun var.

Son dönemde oyun haberlerini takip ettiyseniz hangi oyunu kast ettiğimi anlamışsınızdır.





En iyi oyunlar

2020'nin en iyi oyunu olabilecek iki oyun öne çıkıyor. Bunlardan biri Nintendo'nun şirin ada oyunu Animal Crossing ve Playstation'a özel olarak piyasaya çıkan The Last of US Part 2.

Bunlar kadar fark yaratan başka bir oyun bu yıl piyasaya çıkmadı.

Oyunlardan ilki yarattığı uzaklara gitme hissi ve dünyayı daha iyi bir yer olarak göstermesi nedeniyle övgü toplarken ikincisi dramatik hikaye anlatımı, çığır açan karakter gelişimi ve oyunun ardından bıraktığı duygusal etki ile takdir aldı.

2020'nin en iyi oyunları ve en büyük hayal kırıklıkları
2020'nin en iyi oyunları ve en büyük hayal kırıklıkları

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Son Dakika Dünya 2020'nin en iyi oyunları ve en büyük hayal kırıklıkları - Son Dakika Dünya

BBC

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