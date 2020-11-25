2020'nin en lüks otel restoranı ödülü Kapadokya'ya gitti

Uluslararası kabul gören restoran değerlendirme kuruluşlarından World Luxury Restaurant Awards 2020'de, 'Doğu Avrupa'nın En İyi Lüks Otel Restoran' ödülüne Museum Hotel'in alakart restoranı Lil'a layık görüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin Kapadokya'daki uğrak noktalarından biri olan Museum Hotel'in alakart restoranı Lil'a, uluslararası kabul gören restoran değerlendirme kuruluşlarından World Luxury Restaurant Awards'ta Doğu Avrupa'nın En İyi Lüks Otel Restoranı seçildi.

Otel tarafından yapılan yazılı açıklamada, ödülü Kapadokya'ya getirmeyi başardıkları için büyük mutluluk duydukları ifade edildi. Aynı zamanda dünyanın en önemli lüks otel konsorsiyumlarından Relais & Chateaux'un Türkiye'deki temsilcisi olan Museum Hotel, geçmişte 'Avrupa'nın En İyi Lüks Butik Oteli' ve 'Avrupa'nın En İyi Otel Mimarisi' gibi prestijli ödüllerin de sahibi olmuştu.

Otel tarafından yapılan açıklamanın devamında Lil'a Restaurant için, "Türk mutfağının en güzel örneklerini, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş özel tatlarını ve Kapadokya'ya özgü geleneksel lezzetleri bir araya getiren seçkin bir mutfak ve servis anlayışına sahip. Restoran, Kapadokya'nın doğa harikası güzelliklerini seyir imkanı tanıyan lokasyonunun yanı sıra Türkiye'de yeni neslin başarılı şeflerinden Saygın Sesli tarafından tasarlanan menüleri ile de Anadolu mutfağının ve Kapadokya yemek kültürünün en özel lezzetlerini misafirlerine sunuyor" ifadeleri yer aldı.

- İstanbul