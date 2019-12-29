2020'nin en şanslı burcu onlar olacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin 2020'nin en şanslı burcu onlar olacak - Son Dakika Magazin

2020'nin en şanslı burcu onlar olacak

6 saat önce

Astroloji uzmanı Hande Kazanova, Denizli'de 2020 yılının analizini yaptı.

2020'nin en şanslı burcu onlar olacak, System.String[]

Astroloji uzmanı Hande Kazanova, Denizli'de 2020 yılının analizini yaptı.


Ünlü astroloji uzmanı Hande Kazanova, 2020 yılının analizini yapmak için Denizli'ye geldi. Forum Çamlık alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe gencinden yaşlısına herkes yoğun ilgi gösterdi. Dinleyicilerin sorularını da cevaplandıran Kazanova hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.


"Oğlaklar bu yılın en şanslı burçları"


2020 yılından bahseden Kazanova, "Aslında bu yıl biraz toprakların yılı olacak. Ayaklarımız yere sağlam basacak, çok çalışacağız, uğraşacağız, didineceğiz. Yaptığımız işlerin karşılığını almak isteyeceğiz. O yüzden bu sene çalışanın elması kızaracak, en başta elması kızaracak olan burçlardan bir tanesi Oğlak ve yükselen Oğlaklar bu yılın en şanslı burçları. Hayatlarında bir çok açılım yaşayabilirler ve tabi ki diğer toprak elementlerinden olan Başak, yükselen Başaklar mesela bu yıl aşkı bulabilirler, yıl içerisinde bir takım hedeflere ilerleyebilirler. Boğalar ise özellikle seyahat, eğitim konularında diğer burçlara göre bir tık daha ön planda olacak" dedi.


"Akrep, Yengeç, Balık burçlarında ki insanlara daha fazla hayranlık duyuyoruz"


Türkiye'nin burcunun Akrep olduğunu belirten Kazanova, "29 Ekim 1923 yılında akşam saat 20.30 da Ankara'da ilan edilmiş Cumhuriyet'imiz. O yüzden de Türkiye'nin haritasına baktığımızda Akrep burcunun yoğunluğunun çok olduğunu görüyoruz ve yükseleni Yengeç. Tepe noktasında da Balık var. O yüzden daha çok Yengeç'ler, Balık'lar ve Akrep burçlarının ön planda olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Çünkü bu enerji çalıştığı için bu burçta ki insanlara daha fazla hayranlık duyuyoruz. Hakikaten de Sezen Aksu'sundan Türkan Şoray'ına kadar, Serenay Sarıkaya'sından Beren Saat'ine kadar, Kıvanç Tatlıtuğ'ya kadar bu burçların genelde Akrep, Balık ya da Yengeç burcu olduğunu görüyoruz. Bu burçlar Türkiye'de destekli. Siyasette de böyle. Cumhurbaşkanımızın burcu Balık, daha önceden Cumhurbaşkanlığı yapmış olan kişilere baktığımızda genellikle Akrep olduklarını görüyoruz, Balık olduklarını görüyoruz, Yengeç alanının çok aktif olduğunu görüyoruz. O yüzden bu burçların insanları biraz daha rahat ediyorlar Türkiye'de" şeklinde konuştu.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DENİZLİ

Hande Kazanova, Burçlar, Denizli, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
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