2020'nin iddialı deve güreşi Nazilli'de yapılacak - Son Dakika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 16 Şubat tarihinde ilçede düzenlenecek olan 2020'nin iddiası güreşi etkinliğine tüm vatandaşları davet etti.



Türkiye'deki en modern deve güreşi alanına sahip olan Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Sümer Mahallesinde bulunan Nazilli Belediyesi Sosyal Etkinlik Alanında düzenlenecek olan Deve Güreşi Şenliklerinin hazırlıkları tamamlandı. Antalya'dan Edirne'ye kadar Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden ünlü develerin güreş tutacağı şenlikleri izlemek üzere yaklaşık 25 bin güreş severin beklendiği ifade edilirken şenliklerin sorunsuz geçmesi için tüm hazırlıkların da tamamlandığı belirtildi.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tüm güreş severleri Nazilli'ye davet ederek; "2020 yılının en büyük ve en iddialı deve güreşlerine ev sahipliği yapacağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Halkımızın güreşleri en iyi şekilde seyredebilmesi için her türlü önlem alındı. Yörük geleneğimiz olan deve güreşi etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - AYDIN