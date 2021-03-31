2020'nin ikinci yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı

Konutlarda geçen yılın ikinci yarısında kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 73,5 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 186,2 kuruş ödeme yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının temmuz-aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 73,5 kuruş ödendi. Konutlarda 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler yılın ikinci yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin altında ortalama 73,7 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 73,2 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 57,3 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 69 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 50,3 kuruş ödeme yaptı.

Doğal gaz fiyatları

Söz konusu dönemde konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ortalama 186,2 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 190,4 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 184,7 kuruş ve 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 185,1 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 175,5 kuruş verildi. Aynı dönemde sanayide doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğal gaz için ortalama 192,3 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 376 bin metreküp üstü) ise ortalama 175,9 kuruş ödedi.