2020'nin ilk bebeği cemile ikra oldu - Son Dakika
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2020'nin ilk bebeği cemile ikra oldu

6 saat önce

2020'nin ilk bebeği Cemile İkra olduDENİZLİ'de Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2020 yılında doğan ilk bebek, Songül-Ali Osman Soytürk çiftinin Cemile İkra isimli kızları oldu.

2020'nin ilk bebeği Cemile İkra oldu

DENİZLİ'de Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2020 yılında doğan ilk bebek, Songül- Ali Osman Soytürk çiftinin Cemile İkra isimli kızları oldu.

Denizli Devlet Hastanesi'nde, Hasret Murat Teker çiftinin saat 23.40'ta kız bebeği dünyaya geldi. Belinay Gülümser ismini verdikleri bebek, 2019'un son bebeği oldu. Yeni yılın ilk bebeği ise Songül Ali Osman Soytürk çiftinin bebeği oldu. Saat 00.25'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Cemile İkra ismi verildi.

Anne Soytürk, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirterek, Çok güzel bir duydu. Sağlıklı bir şekilde bebeğimi kucağıma aldım. Yeni yılma bebeğimle birlikte girdim. Allah herkese nasip etsin dedi.

2020'nin ilk bebeği cemile ikra oldu

Devlet Hastanesi, Murat Teker, Ali Osman, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
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