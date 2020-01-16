2020'nin ilk turnuvası yine Büyükşehir'den - Son Dakika
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2020'nin ilk turnuvası yine Büyükşehir'den

6 saat önce

Şanlıurfa'da gençlere yönelik eğitim ve sportif faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması ile masa tenisi ve dart turnuvası düzenliyor.

2020'nin ilk turnuvası yine Büyükşehir'den, System.String[]

Şanlıurfa'da gençlere yönelik eğitim ve sportif faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması ile masa tenisi ve dart turnuvası düzenliyor.


Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim ve sportif faaliyetlerini sürdürüyor. 2019 yılında bir çok alanında düzenlediği kurslar ve yarışmalarla gençlerin buluşma adresi olan Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının ilk yarışmasını Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması ile masa tenisi ve dart turnuvasına ayırdı.


20 Ocak tarihinde başlayacak başvurulardan Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması ile masa tenisi 26 Ocak'ta, Dart turnuvası ise 22 Ocak'ta sona erecekken, her yarışma için şartlar da belirlendi. Buna göre Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasına sadece erkekler kayıt yapabilecek ve 27 Ocak'ta başlayacak elemeler 2 Şubat tarihinde Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenecek finalle son bulacak.


Masa Tenisi dalında ise müsabakalar karma şeklinde ve tek kategori olarak yapılacak. Bireysel ve eleme usulü yapılacak müsabakalar kazanılmış 3 set üzerinden ele alınacak. Müsabakalara okul lisansı, kulüp lisansı veya ferdi lisans alanında herhangi birinin getirilmesi zorunlu olacak.


Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bir diğer yarışma dart yarışmasına ise 2002 yılı ve sonraki yıllarda doğumlu gençler katılabilecek. Yine karma şeklinde tek kategori olarak yapılacak müsabakalar bireysel ve eleme usulüne göre düzenlenecek. Masa tenisi yarışması ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyasında düzenlenecek. Başvurular Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Halkla İlişkiler Birimine yapılabilecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:17 Kaynak: İHA
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