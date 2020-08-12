2020'nin istikrarlı ihracatçısı, Tokat oldu

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat'ın yılın ilk dört ayı, ihracatını en çok artıran ilk 10 kent arasına girmeyi başardığını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri Tokat'ın, 2020 yılının Ocak ayında bir önceki yıla göre ihracatını en çok artıran şehir olarak açıklandı. 2019 yılında 18,1 milyon dolar ihracata imza atan kentin yılın ilk ayındaki yüzde 155'lik artış performansı dikkat çekti. Sanayi, tarım ve hayvancılık sektörlerinin ekonomide önemli rol oynadığı Tokat'ın ihracat başarısı, şubat, nisan ve haziran aylarında da devam ettiği kaydedildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat'ın yılın ilk dört ayı, ihracatını en çok artıran ilk 10 kent arasına girmeyi başardığını kaydetti. Gıda sanayi başta olmak üzere, taş ve toprağa dayalı sanayi, orman ürünleri sanayisi ve son yıllarda tekstil dokuma ve konfeksiyon sektörü, Tokat ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu belirten Başkan Çelik, "2019 yılı Ocak ayı ihracatımız 1 milyon 50 bin dolar civarında idi. 2020 yılı ocak ayı ihracatımız 2 milyon 551 bin dolar olarak gerçekleşti. Buda yüzde 155'lik bir artışa tekabül ediyor. TİM ve Karadeniz ihracatçılar Birliği her ay bunun istatistiklerini veriyor. 2020 yılı içerisinde 81 il içerisinde ihracat rakamlarını en fazla artıran il olarak Tokat'ın ismi ulusal medyada paylaşıldı. Daha çok bu ihracat rakamlarının içerisinde gıda, orman ürünleri, mermer bize iletilen az bir miktarda tekstil ürünleri var" dedi.

"Tokat Anadolu'nun en çok ihracat yapan illerinden birisi olacak"

Başkan Çelik, Ocak ayında gerçekleşen 2 milyon 551 bin dolar olan ihracat rakamının hedeflerinin altında olduğunu ifade ederek, "Bunu defalarca ilettik 'Hava limanımızı açın, Niksar Ünye yolunu açın, yıllık biz sizlere 1 milyar dolarlık yıllık ihracat sözü veriyoruz' dedik. Buralarla ilgili bir çalışma yapıldığında Tokat Anadolu'nun en çok ihracat yapan illerinden birisi olacak. Bunu neden iddialı görüşüyoruz. İl olarak yüzün üzerinde tarım ürünümüz var. Türkiye'deki mermer yataklarını yüzde 30'u bizde. Orman ürünleri ile ilgili çok ciddi rezervlerimiz var. Tokat'ın yer altı yer üstü zenginlikleri özellikle ihracat noktasında bizi avantajlı kılıyor" diye konuştu. Öte yandan Tokat Sanayi ve Ticaret Odası'nın verilerine göre; Tokat'ta kamu ve özel sektöre ait 227 adet sanayi kuruluşu bulunduğu ve bu tesislerde yaklaşık 10 bin kişi istihdam edildiği kaydedildi. - TOKAT