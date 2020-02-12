Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'yi "Patara yılı" ilan etmesine ilişkin, "Birçok medeniyete ait bu kadar hikayeyi, zenginlik ve doğal güzellikle turistik cazibe unsurunu barındıran bir değerin 2020 yılının teması olması son derece doğru."ifadelerini kullandı.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti'nin son derece cezbedici hikayelere sahip, kazıldıkça yeni zenginlikler ortaya çıkan bir destinasyon olduğunu bildirdi.

"Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın Patara'da doğduğunu belirten Çetin, antik kentin Likya Birliği'ne üye en eski yerleşimlerden olduğunu, başkentlik yaptığını vurguladı.

Patara'dan çok sayıda eşsiz tarihi eser çıkarılmaya devam edildiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Bugün Likya Yürüyüş Yolu'na çıkan insanlar hem tarihin hem de muhteşem doğanın içerisinde yürüyüş yapabiliyor. Likya Birliği şehirlerinin temsilcilerinin buluştuğu dünyanın en eski meclis binası burada. Amfi tiyatro, tarihi deniz feneri, ana cadde, hamamlar, Roma zafer takı, Tepecik mezarlığı, bazilika ve çeşitli tapınaklar bizlere ve turistlere tarihin içerisinde dolaşma imkanı sunuyor."

"Patara kumsalı, dünyanın en güzel plajları arasında"

Patara Antik Kenti yakınında yer alan 12 kilometre uzunluğundaki Patara kumsalının dünyanın en güzel plajları arasında gösterildiğine değinen Çetin, ince kuma sahip ve çöl sahnelerini aratmayan görselliğiyle plajın birçok film çekiminde kullanıldığını hatırlattı.

Çetin, Patara Plajı'nın turistler için vazgeçilmez bir fotoğraf noktası olduğuna, kumsalın aynı zamanda nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz kıyılarındaki en önemli yuvalama alanlarından birisi olduğuna belirtti.

Patara'da 1906'da Sultan Abdulhamit'in talimatıyla kurulan Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk telsiz telgraf istasyonunun da gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayan Çetin, istasyonun Afrika topraklarıyla iletişim kurmak için yapıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

"Böyle bir değerimizin olması müthiş bir şans"

Çetin, 2020'nin "Patara yılı" ilan edilmesine sevindiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Birçok medeniyete ait bu kadar hikayeyi, zenginlik ve doğal güzellikle turistik cazibe unsurunu barındıran bir değerin 2020 yılının teması olması son derece doğru. Patara, Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olmayı her yönüyle hak eden bir zenginliğimiz."

16 milyon turisti ağırlayan Antalya'da böyle bir değerin bulunmasının müthiş bir şans olduğunu aktaran Çetin, "Bu zenginliği gören her turist bizim yurt dışındaki tanıtım elçimiz olacak. Patara'nın Türkiye'nin 2020 yılı turizm teması seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.