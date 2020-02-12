2020'nin Patara yılı ilan edilmesi - Son Dakika
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2020'nin Patara yılı ilan edilmesi

6 saat önce

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, dünyanın en güzel plajlarına sahip Patara'nın, Caretta Caretta'lara da ev sahipliği yaptığını belirterek, "Patara'daki güzellikleri dünyaya tanıtacağız." dedi.

2020'nin Patara yılı ilan edilmesi, System.String[]

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, dünyanın en güzel plajlarına sahip Patara'nın, Caretta Caretta'lara da ev sahipliği yaptığını belirterek, "Patara'daki güzellikleri dünyaya tanıtacağız." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekilleri Uslu, Kemal Çelik ve Mustafa Köse, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Patara'nın, Antalya'nın en batısında bulunan antik kentlerden olduğunu, Likya'ya başkentlik yaptığını belirtti.

Bölgede önemli antik eserlerin, doğal ve tarihi güzelliklerin bulunduğunu, taşları muhafaza edilen dünyanın en eski deniz fenerinin Patara'da olduğunu anlatan Uslu, taşları muhafaza edilen fenerin kısa sürede ayağa kaldırılacağını kaydetti.

Patara'nın, Hristiyanlar için önemli olan St. Nikolaos'ın şehri olduğunu ifade eden Uslu, Osmanlı Devleti'nin, Kuzey Afrika ile telgraf bağlantısını, Patara Telsiz Telgraf İstasyonu aracılığıyla sağladığını anlattı.

Uslu, söz konusu istasyon binası ve kulelerinin restore edilerek müzeye dönüştürüleceğini bildirdi.

Dünyanın en güzel plajlarına sahip Patara'nın, Caretta Caretta'lara da ev sahipliği yaptığına işaret eden Uslu, "Bu güzelliklerin hepsini dünyaya tanıtacağız. Patara'da tarihi ve doğal turizm ile kültür turizmi yapacağız." diye konuştu.

Uslu, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Antalya için büyük bir kazanç"

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Patara yılının Türkiye ve Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

Çelik, "Antalya'mızın bir özelliği var, 3T; turizm, tarih ve tarım." dedi.

İnsanların, huzur bulduğu yere geldiğini, turizmde huzur ve güvenin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye artık terör saldırılarından arındırılmış bir ülke olarak turizmde cazip bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

Antalya'ya gelen turist sayısının 16 milyona çıktığını, hedeflerinin 20 milyon turist olduğunu kaydeden Çelik, "Bunlar için en önemli şey alt yapıdır. Alt yapı son yıllarda hızla arttı. Ulaşım çok önemli. Gazipaşa Havalimanımız yapıldı. Alanya ve Gazipaşa bölgesinde turizm üç kat arttı. Antalya Havalimanı'nı genişlettik ama Kaş'ta da havalimanı projemiz var. İnşallah 2023 yılı gibi hizmete açılacak, belki de bu proje, Patara yılı vesilesiyle daha da öne alınacak." değerlendirmesini yaptı.

2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin hem Türkiye hem de Antalya için büyük bir kazanç olduğunu belirten Çelik, bu konuda başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini bildirdi.

"Eşsiz bir tabiat harikası"

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, dünyanın en önemli şehirlerinden olan Antalya'nın, Türkiye'nin göz bebeği ve dışarıya açılan penceresi olduğunu belirtti.

2020'nin Patara yılı ilan edilmesiyle Kaş ve Patara'nın dünyaca tanınacağını anlatan Köse, "Hem doğal güzelliği hem de tarihi ve kültürel mirasıyla keşfedilmesi gereken bir bölge. Eşsiz bir tabiat harikası. Patara yılı ilan edilmesiyle yalnızca yerli turistlerin değil dünyanın dört bir yanından gelecek yabancı turistlerin de bölgeyi keşfedeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Ortada sahip çıkılması gereken bir miras vardı. Bu mirasa Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıktı." diyen Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Patara'ya davet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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