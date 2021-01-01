2020'nin son gününde ceza yağdı - Son Dakika

2020'nin son gününde ceza yağdı

01.01.2021 16:31

2020'nin son gününde ceza yağdı Gün boyu yapılan denetimlerde kontrol edilen 3 bin 854 araçtan 649'nun sürücü ve yolcuya ceza kesildi Gaziantep'te 2020 yılının son gününde denetim yapan trafik ekipleri 3 bin 854 araçtan 649'nun sürücü ve yolcusuna ceza kesti.

2020'nin son gününde ceza yağdı

Gün boyu yapılan denetimlerde kontrol edilen 3 bin 854 araçtan 649'nun sürücü ve yolcuya ceza kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2020 yılının son gününde denetim yapan trafik ekipleri 3 bin 854 araçtan 649'nun sürücü ve yolcusuna ceza kesti. Narkotik ve Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ise uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, çalıntı malzemeler, sahte çek, kaçak alkol ve kumar makineleri ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık 2020 günü il merkezi, ilçeler ve şehirler arası karayolunda yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 854 araç kontrol edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 31 Aralık 2020 günü İl merkezi, İlçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde; 3.854 araç kontrol edilmiş olup, 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 10 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 242 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 73 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 60 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 43 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 21 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 8 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 13 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 2 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 173 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 649 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yaptı. Ekipler denetimlerde 124 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü belgesine el konuldu.

Narkotik ve asayiş şubesi ekipler ise aynı gün yaptığı çalışmalarda 42 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini gerçekleştirmekten işlem yaptı. İşlem yapılan 42 şahıstan 8'i tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda ise 27 şüpheli şahsa işlem gerçekleştirilirken 9 faili meçhul olay aydınlatılarak, 7 şahıs tutuklandı, 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Ayrıca 87 aranan şahıs yakalanırken, 16 şahsa ise Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Çalışmalarda 511 gram uyuşturucu madde, 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, çalıntı 1 araç, 5 cep telefonu, bir miktar bakır kablo, demir profil ile çeşitli çalıntı malzemeler, yüklü miktarda sahte çek ve kaçak alkol, 1 adet kumar makinası, 50 adet kesici alet ele geçirildi.

2020'nin son gününde ceza yağdı
2020'nin son gününde ceza yağdı
2020'nin son gününde ceza yağdı
2020'nin son gününde ceza yağdı
2020'nin son gününde ceza yağdı

Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2020'nin son gününde ceza yağdı - Son Dakika


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