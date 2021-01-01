Bursa'da eşini sokak ortasında tüfekle vuran şahıs yakalandı - Son Dakika

Bursa'da eşini sokak ortasında tüfekle vuran şahıs yakalandı

01.01.2021 02:51

Bursa'da Fahri T., yeni yıla saatler kala tartıştığı eşi Selma T.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle 7 el ateş etti. Bir süre eşinin başında bekleyen şahıs daha sonra kaçtı. Ekipler kaçan şahsı olayda kullandığı pompalı tüfek ile yakaladı. Fahri T. ilk ifadesinde eşini kıskançlık nedeniyle vurduğunu söyledi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Tunç Sokak'ta meydana geldi. Fatih T. ve eşi Selma T. (25) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ART ARDA 7 EL ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine Selma T. evden çıkarken, Fahri T. pompalı tüfekle eşinin peşinden gitti. Kısa sürede sokakta yürüyen eşinin yanına yaklaşan Fahri T., art arda 7 el ateş etti.

ACILAR İÇİNDE YARDIM İSTEYEN EŞİNİN BAŞINDA POMPALI İLE BEKLEDİ

Selma T., belinden aşağısına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın acı içinde yardım çağrısında bulunurken, Fahri T. bir süre pompalı tüfekle eşinin başında bekledi, daha sonra ise koşarak, kaçtı.

GENÇ KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Selma T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KISKANÇLIK NEDENİYLE VURMUŞ

Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri Fahri T.'yi olayda kullandığı tüfek ile yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs ilk ifadesinde eşini kıskançlık nedeniyle vurduğunu söyledi.

Bursa'da eşini sokak ortasında tüfekle vuran şahıs yakalandı

Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da eşini sokak ortasında tüfekle vuran şahıs yakalandı - Son Dakika


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