2020'nin son saatlerinde vatandaşla sohbet - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '2020'nin son saatlerinde Atatürk Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek Bursalılara karanfil dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a yaptığı yürüyüşte, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkan vekili Mustafa Sayılgan ve il yöneticileri eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020'nin son anlarını yaşadıklarını belirterek, 2021 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Tarihi Belediye Binası önünden başlayıp Atatürk Caddesi'nde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek günü sonlandırdıklarını belirten Başkan Aktaş, bir takvim yılını bitirip yeni bir takvim yılında başlayacaklarını dile getirdi. Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "2020, felaketlerin ve özellikle bütün dünyaya etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla geçen bir yıl oldu. Ona rağmen insanımızın büyük gayretine ve heyecanla şahit olduk. Esnafımıza azmi ve gayretinden dolayı teşekkür ediyorum. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimizin destekleriyle başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerimizin katkılarıyla bu sürecin normalleşmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koyduk" dedi.

Bursa'nın salgınla mücadelede güzel rakamlara ulaşmaya başladığını açıklayan Başkan Aktaş, "Bu 4 günü de evlerimizde dinlenerek geçireceğiz. İnşallah yepyeni bir yıla yeni umutlarla ve heyecanlarla başlayacağız. 2021 yılı hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. AK Partili belediye başkanları, milletvekilleri ve mensupları olarak bu sürecin en kayıpsız ve hasarsız şekilde aşılması, muasır medeniyetler seviyesine çıkılabilmesi adına 2021'de daha büyük adımlarla süreci devam ettireceğiz. Herkese sağlıkla dolu bir 2021 yılı diliyorum" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 2021 yılının hayırlar getirmesini dilerken, yaşanan zorluklara karşın kolaylıkların da nasip olacağına inandığını belirtti.

Bursa Milletvekili Refik Özen, 2020'nin zor bir yıl olduğunu, 2021 yılının ise daha sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl olacağına inandığını ifade etti.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, zor bir yılı geride bıraktıklarını belirrterek, Türk milletine yeni yılın huzurlar getirmesini diledi.

AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan hatırlandıkça insanları üzecek bir yılı geride bıraktıklarını, 2021 yılının daha mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni etti. - BURSA