2020'nin trend rengi 'Klasik Mavi' oldu - Son Dakika

Global Renk Enstitüsü Pantone, 2020'nin trend rengini klasik mavi olarak belirledi. Sadece gardırop seçimlerinde değil, dekorasyondan kozmetiğe kadar birçok konuda yılın rengi olan klasik mavi için, Morhipo MAG ekibi klasik mavinin kullanma önerilerini sundu.

Klasik mavi renginin kullanımıyla ilgili detayları paylaşan Morhipo MAG ekibi, mavi renginin günlük yaşamın her dakikasında kullanılabileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Mavi rengi günlük yaşamın her dakikasında kullanabilirsiniz. Güçlü bir ton olan kobalt ya da kraliyet mavisi denen bir mavi tonu olan bu renkle, sıra dışı kombinler yaratarak farklı görünmeniz mümkün. Payetli masmavi bir elbiseyle hareketli yaz gecelerine ya da kadife elbiselerle kış partilerine hazırlanabilirsiniz. Doğanın en baskın diğer rengi olan yeşilin yanı sıra kahverengi, bej, kırık beyaz ya da diğer toprak tonlarıyla maviyi dengeleyecek görünümler yaratabilirsiniz. Klasik mavi ve beyazı bir araya getirerek Fransız etkili bir marin havası yakalamanız mümkün. Çizgili desenler, kumaş pantolonlar ve babetlerle sokak stilinizi yaza şimdiden hazırlayabilirsiniz. Siyahtan vazgeçemeyenler ise klasik mavi ile siyahı kullanarak cool bir stil yakalayabilir. Baştan aşağı masmavi giyinmek de tam kraliyetlik tercih olur. Bu tonu mutlaka tonsürton kombinlere taşıyın. "Herkes beni fark etmeli" diyorsanız, neon renkler için maviyi taban olarak kullanabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

MAKYAJ YAPARKEN NASIL KULLANILIR?

"Mavi rengin makyajda hem seveni hem sevmeyeni var" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Çok soğuk veya pastel mavilerden uzak durun. Klasik mavi dediğimiz daha koyu bir ton ve bunu makyajınıza dahil etmek daha zor olabilir. Mavi far kullanacaksanız makyajınızın geri kalanını daha sade tutmalısınız. Böylece gözleriniz ön plana çıkar. Mavi eyeliner çok sık tercih edilmese de kullananları farklı bir güzelliğe taşıdığını görmezden gelemeyiz. Gözlerde güçlü bir etki yaratmak için siz de bu kış klasik maviyi makyajınıza dahil edin. Kışlık manikür seçeneklerinizde masmavi olmasa da nail art teknikleriyle mavi rengi kullanabilirsiniz" denildi.

DEKORASYONDA KLASİK MAVİ ETKİSİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Evde mavi rengi kullanmak için çok fazla alanınız var. Dikkat etmeniz gereken ilk kural, asaleti ve krallıkları temsil etse de bu rengi abartılı kullanırsanız evinizde boğucu bir hava yaratabilir. Oturma odasında sakin bir hava yaratmak için mavi koltuklar kullanabilirsiniz. Mavinin en uygun olacağı ortam yatak odası. Duvarlarınızda klasik maviden bebe mavisine kadar geniş bir yelpazede renk kullanımı yapabilirsiniz. Bunu yaparken dekorasyonun geri kalanının maviyle uyumlu olmasına özen gösterin. Eğer evinizde mavi rengi kullanarak daha küçük çaplı yenilikler yapmak isterseniz, aksesuar kullanın. Fakat bir tane aksesuarla bu farkı yaratamazsınız. Mavi her renkle uyum içinde görünür. Ancak pastel tonlar yumuşak bir hava verirken, gri maviyle şık bir ikili oluşturur. Dikkat çekmek içinse yapmanız gereken; kontrast renkleri bir araya getirmek, örneğin sarı rengi kullanmak."