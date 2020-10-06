2020 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu - Son Dakika

2020 Nobel Fizik Ödülü'nü Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez kazandı.

2020 Nobel Fizik Ödülü, kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez arasında paylaştırıldı. İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, kara deliklerin var olduğunu kanıtlamak için matematiksel modeller kullandı. Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez ise Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki dev kara deliğin keşfine yönelik çalışmalar yaptı. Bu yılki para ödülü 951 bin 705 euro, ödülün yarısı Roger Penrose'a diger yarısı da ReinHard Genzel ve Andrea Ghez'e verilecek.

Nobel komitesi üyesi Eva Olsson " Bu araştırma bize evreni ve neler olduğunu,nerede olduğumuzu ve hangi gelişmenin gerçekleşebileceğini anlamamızı sağlıyor" dedi.

(Metin Altınışık/İHA)