2020 Nobel Kimya ödülleri açıklandı - Son Dakika

2020 Nobel Kimya Ödülü Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'ya verildi.

2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. Ödül, Fransız Emmanuelle Charpentier ve Amerikalı kimyacı Jennifer A. Doudna'ya verildi. Ödülün canlı organizmaların genomunu değiştirmek için kullanabilecek gen makası Crispr - Cas 9'u keşfettikleri için verildiği belirtildi.

Nobel Komitesi Başkanı Claes Gustafsson "Artık tüm hücrelerdeki ve organizmalardaki genleri değiştirebileceğimizi gösteriyor " dedi.

Ödül açıklamadan önce de bu iki kimyager bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nün favori isimleriydi.

(Metin Altınışık/İHA)