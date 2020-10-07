2020 Nobel Kimya Ödülü, DNA kurgulama yönetimini geliştiren 2 bilim insanına verildi - Son Dakika

2020 Nobel Kimya Ödülü, DNA kurgulama yönetimini geliştiren 2 bilim insanına verildi

07.10.2020 13:49

Nobel Kimya Ödülü bu yıl, genom kurgulamasına olanak sağlayan yöntemin geliştirilmesine katkılarından dolayı Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ile ABD'li biyokimyacı Jennifer A. Doudna'ya verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, Charpentier ve Doudna'nın DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan "CRISPR/Cas9" siteminin geliştirilmesine katkılarından ötürü ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "hayvanların, bitkilerin ve mikro-organizmaların DNA'larının çok hassas şekilde değiştirilmesine imkan sağlayan sistemin yaşam bilimleri üzerinde devrim niteliğinde bir etki yarattığı, kanserin ve kalıtsal hastalıkların tedavi etmeye yönelik umutlara katkı sağladığı" belirtildi.

BİLİNMEYEN MOLEKÜLÜN VARLIĞINI KEŞFETTİ

Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier, "Streptococcus pyogenes" adı verilen bakteri üzerindeki çalışmalarda, daha önce bilinmeyen "tracrRNA" adı verilen bir molekülün varlığını keşfetti. Charpentier, molekülün, virüsleri DNA'ları keserek etkisiz hale getiren, "CRISPR/Cas" adı verilen bakterinin kalıtsal bağışıklık sisteminin parçası olduğunu gösterdi. Charpentier, keşfini 2011'de yayımladığı makaleyle bilim dünyasıyla paylaşırken, aynı yıl RNA üzerine geniş bilgi sahibi ABD'li biyokimyager Jennifer Doudna ile laboratuvar çalışmalarına başladı. Charpentier ve Doudna, çalışmalarında bakterinin "genetik makası" işlevi gören molekülü laboratuvar ortamında yeniden yaratmayı başardı.

GENETİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILIYOR

Devrim niteliğindeki bu deneyi ardından bilim insanları bu genetik makasın yeniden programlamak üzere çalışmalar yürüttü. Molekül, virüs DNA'larını, hücre DNA'sından keserek ayırabiliyordu fakat Charpentier ve Doudna, molekülün DNA zincirini herhangi bir noktasına da aynı şekilde müdahale edebileceğini ispatladı. Charpentier ve Doudna'nın gerçekleştirdiği keşfin ardından, CRISPR/Cas9 sistemi dünya çapında genetik araştırmalarda kullanılmaya başladı.

EMMANUELLE CHARPENTİER KİMDİR?

Emmanuelle Charpentier, 1968 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Sorbonne Üniversitesinde biyokimya, mikro biyoloji ve genetik eğitimi alan Charpentier, ABD'de New York Üniversitesi ve Viyana Üniversitesinde klinik çalışmalar yürüttü. Charpentier, halen Almanya'da Max Planck Enstitüsünün enfeksiyon biyolojisi bölümünün direktörlüğünü yapıyor.

JENNIFER DOUDNA KİMDİR?

Jennifer A. Doudna, 1964'te ABD'nin Washington kentinde dünyaya geldi. Ponoma Üniversitesindeki eğitiminin ardından Harvard Tıp Fakültesinde doktora yaptı. RNA çalışmalarında uzmanlaşan Doudna, halen Kaliforniya Üniversitesinde öğretim üyeliği yapıyor. Charpentier ve Doudna, ödülün yanı sıra 10 milyon İsveç Kronu (1 milyon 122 bin 45 dolar) para armağanını da paylaşacak.

2020 Nobel Kimya Ödülü, DNA kurgulama yönetimini geliştiren 2 bilim insanına verildi

Amerika Birleşik Devletleri, Genetik, Nobel, Dna, Dünya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya 2020 Nobel Kimya Ödülü, DNA kurgulama yönetimini geliştiren 2 bilim insanına verildi - Son Dakika Dünya

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