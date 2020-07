2020 Nobel Ödül Töreni'ne Covid-19 engeli - Son Dakika

2020 Nobel Ödül Töreni, korona virüs pandemisi nedeniyle 64 yıl sonra iptal edildi.

İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan Nobel Ödül Töreni, 1956'dan bu yana ilk kez pandemi nedeniyle iptal edildi. Her yıl aralık ayının ikinci haftasında İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerini bulan Nobel ödüllerinin bu yıl dijital ortamda verileceği belirtiliyor. Salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirlenen törende her sene 6 dalda Nobel ödülü veriliyordu. Ödülleri dağıtan Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten yaptığı açıklamada, "Pandemi, insanlık için büyük bir kriz aynı zamanda Nobel Vakfı'nın karşı karşıya kaldığı sorunların daha da önemli hale geldiği anlamına geliyor. Bu yüzden insanlara bilimin önemi hatırlatılacak" açıklamasını yaptı.

Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği'nin Macaristan'daki varlığını protesto amacıyla iptal edilmişti.

(İHA)