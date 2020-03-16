2020 Olimpiyatları için kritik toplantı! - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 Olimpiyatları için kritik toplantı! - Son Dakika Spor

2020 Olimpiyatları için kritik toplantı!

6 saat önce

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor organizasyonlarını da olumsuz etkiledi.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor organizasyonlarını da olumsuz etkiledi. Bu bağlamda 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de belirsizliğini koruyor.


Uluslararası Olimpiyat Komitesi de etkisini arttırmaya devam eden virüs sebebiyle ülkelerin federasyon liderleriyle bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. IOC'nin spor direktörü Kit McConnell, geçtiğimiz hafta IOC Yönetim Kurulu olarak gerekli değişikliklerin en hızlı şekilde yapılabilmesi için bir çalışma grubunun kurulduğunu söylemişti. Söz konusu değişiklikler arasında kotaların yeniden tahsis edilmesi ve belirli uygunluk kriterlerinin kaldırılması için yeterlilik sürelerinin uzatılmasının yer alabileceği konuşuluyor.


Şinzo Abe olimpiyatların yapılmasını bekliyor


Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın korona virüs salgınına rağmen yapılacağını dile getirdi. Kyodo ajansında yer alan habere göre Abe, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi dahil olmak üzere ilgili yetkililerle yakın koordinasyon içindeyiz. Virüsün yayılmasını engelleyeceğiz ve olimpiyatlara planlandığı gibi ev sahipliği yapacağız" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:11 
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