2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı - Son Dakika

Komite daha önce, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Oyunlarına akredite kişilerden virüse yakalananların sayısının 322'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Virüs testine giren Yunanistan'ın artistik yüzme takımında 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Kovid-19 küme vakası saptandı.

Japonya 'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan 'ın artistik yüzme takımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

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