2020 organizasyonu iptal edilen Trisome Oyunları, 2024'te Antalya'da yapılacak - Son Dakika

2020 organizasyonu iptal edilen Trisome Oyunları, 2024'te Antalya'da yapılacak

Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Antalya'da 31 Mart-7 Nisan'da düzenlenmesi gereken organizasyonun pandemi nedeniyle 19-26 Ekim'e ertelendiğini, ancak Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (SU-DS) Tıbbi Direktörü Arly Heide'nin başkanlığındaki değerlendirme sonucu organizasyonun bu tarihte...

2020 organizasyonu iptal edilen Trisome Oyunları, 2024'te Antalya'da yapılacak, System.String[]

Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Antalya'da 31 Mart-7 Nisan'da düzenlenmesi gereken organizasyonun pandemi nedeniyle 19-26 Ekim'e ertelendiğini, ancak Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (SU-DS) Tıbbi Direktörü Arly Heide'nin başkanlığındaki değerlendirme sonucu organizasyonun bu tarihte de düzenlenmemesi yönünde karar alındığını aktardı.


Aydın, gelecek yılın takviminin yoğun olması nedeniyle organizasyonun 2024'te yine Antalya'da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.


Federasyon Başkanı Aydın, 2024 yılında down sendromlu sporcuları Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını anlatarak, "Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Sağlık Bakanlığı'mız olmak üzere ilgili kurullarımız ile süreci yakından takip ediyoruz. 2021 yılında Down Sendromlular Avrupa Spor Oyunları


başta olmak üzere, Tokyo Paralimpik Oyunları, yurt içi spor faaliyetlerimiz ve


2024 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız 2024 Trisome Oyunları'nın hazırlıklarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Antalya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 06:23 

Son Dakika Spor 2020 organizasyonu iptal edilen Trisome Oyunları, 2024'te Antalya'da yapılacak - Son Dakika Spor
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