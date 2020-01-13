Son Dakika › Dünya › 2020 Oscar Ödülleri: 'Joker' filmi 11 dalga aday gösterildi - Son Dakika Dünya
2020 Oscar Ödülleri: 'Joker' filmi 11 dalga aday gösterildi
6 saat önce
Sinema endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan 92. Akademi Ödülleri için yarışacak adaylar pazartesi günü açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2019'un "en iyileri" için adaylar duyuruldu.
Sinema endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan 92. Akademi Ödülleri için yarışacak adaylar açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2019'un en iyilerini taçlandıracak ödüller için adaylar duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:54
Son Dakika 3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı Trump'tan yeni İran paylaşımı: Protestocular ABD bayrağını aşağılamayı reddetti ABD'li model Kaia Gerber, yatak üzerinde siyah bikinisiyle poz verdi Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdı