2020 Oscar Ödülleri: 'Joker' filmi 11 dalga aday gösterildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2020 Oscar Ödülleri: 'Joker' filmi 11 dalga aday gösterildi - Son Dakika Dünya

2020 Oscar Ödülleri: 'Joker' filmi 11 dalga aday gösterildi

6 saat önce

Sinema endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan 92. Akademi Ödülleri için yarışacak adaylar pazartesi günü açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2019'un "en iyileri" için adaylar duyuruldu.

2020 Oscar Ödülleri: 'Joker' filmi 11 dalga aday gösterildi, System.String[]

Sinema endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan 92. Akademi Ödülleri için yarışacak adaylar açıklandı.


Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2019'un en iyilerini taçlandıracak ödüller için adaylar duyuruldu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:54 
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