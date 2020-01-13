2020 Oscar Ödülleri: 'Joker' filmi 11 dalga aday gösterildi

Sinema endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan 92. Akademi Ödülleri için yarışacak adaylar açıklandı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2019'un en iyilerini taçlandıracak ödüller için adaylar duyuruldu.