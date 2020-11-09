2020 Para Atletizm Türkiye Şampiyonası, Mersin'de yapılacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 2020 Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nın, 1-2 Aralık tarihlerinde Mersin'de yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilecek şampiyonaya, 2006 yılı ve üzeri doğumlu sporcular, 2020 yılı vizeli lisansları ile katılabilecek.

Katılımcılardan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırarak, sonuçların federasyona iletilmesi şartının arandığı organizasyona, 25 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.