2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 197'ye çıktı

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 197'ye yükseldiği bildirildi.

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 197'ye yükseldiği bildirildi. Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Kovid-19'a yakalananlar arasında bir turnuva yetkilisi, bir basın mensubu, 9 sözleşmeli çalışan bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı. Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 197'ye yükseldi. 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › 2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 197'ye çıktı - Son Dakika

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