2020 petrol savaşlarında Rusya ve Suudi Arabistan'ın hedefleri neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2020 petrol savaşlarında Rusya ve Suudi Arabistan'ın hedefleri neler? - Son Dakika Dünya

2020 petrol savaşlarında Rusya ve Suudi Arabistan'ın hedefleri neler?

6 saat önce

Dünya piyasaları koronavirüs paniğiyle çalkalanırken perde önünde Rusya ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı fakat aslında Moskova ve Washington'ın birbirlerini test ettiği petrol piyasasında kılıçlar çekilmiş durumda

2020 petrol savaşlarında Rusya ve Suudi Arabistan'ın hedefleri neler?, System.String[]

Dünya piyasaları koronavirüs paniğiyle çalkalanırken dünyanın önde gelen merkez bankaları ve hükümetler alarm zilleri çalan ekonomileri canlandırmak için adımlar atmayı sürdürüyor. Tüm bu belirsizliklerin arasında perde önünde Rusya ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı fakat aslında Moskova ve Washington'ın birbirlerini test ettiği petrol piyasasında da kılıçlar çekilmiş durumda.


Tüm dünyadaki üretim zincirlerinin bir şekilde bağlandığı Çin'de uygulanan karantina nedeniyle yavaşlayan sanayi üretimi, seyahat yasakları ile darbe alan havayolu taşımacılığı petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı uygulamaya başladı.

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Suudi Arabistan, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:16 
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