2020 petrol savaşlarında Rusya ve Suudi Arabistan'ın hedefleri neler?

Dünya piyasaları koronavirüs paniğiyle çalkalanırken dünyanın önde gelen merkez bankaları ve hükümetler alarm zilleri çalan ekonomileri canlandırmak için adımlar atmayı sürdürüyor. Tüm bu belirsizliklerin arasında perde önünde Rusya ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı fakat aslında Moskova ve Washington'ın birbirlerini test ettiği petrol piyasasında da kılıçlar çekilmiş durumda.



Tüm dünyadaki üretim zincirlerinin bir şekilde bağlandığı Çin'de uygulanan karantina nedeniyle yavaşlayan sanayi üretimi, seyahat yasakları ile darbe alan havayolu taşımacılığı petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı uygulamaya başladı.