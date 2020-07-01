2020 plaj şıklığı önerileri - Son Dakika

Yaz sezonunun vazgeçilmezi sahillerde tarzıyla fark yaratmak isteyenler için DeFacto, yepyeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Açıklamada, "Kadın, erkek ve çocuk ürünlerinden oluşan 2020 Plaj Günlükleri Koleksiyonu' günün her saati sahillerde şık ve göz alıcı olmak isteyenlerin tercihi olacak" denildi.

Sezonun gözde mekanı sahilde şık ve tarz gözükmek isteyenler için DeFacto, Plaj Günlükleri Koleksiyonu'nu beğeniye sundu. En moda renk ve desenleri ile koleksiyonun deniz tutkunlarının favorisi olacağı bildirildi.

SARI, TURUNCU, YEŞİL VE KIRMIZI RENKLERE AĞIRLIK VERİLDİ

Açıklamada, "Yazın bitmeyen enerjisinden ilham alınarak tasarlanan koleksiyonda her rengin ruhuna özgü parçalar tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı, turuncu, yeşil ve kırmızının ağırlıklı olduğu rengarenk koleksiyon kadınlar için mayo ve bikinilerden plaj elbisesine, erkeklerde ise şorttan tişörtlere yüzlerce kombin seçeneği sunuyor. Minik hanımefendi ve beyefendilerin tatil valizlerini de unutmayan DeFacto, eğlenceli tasarımlarıyla çocukların gönlünü fethediyor" ifadelerine yer verildi.

TROPİK DESENLİ TASARIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Açıklamanın devamında, "Herkesin kendi tarzına uygun farklı modelleri kombinleme imkanı sunan koleksiyonun favori parçalarını ise tropik desenli tasarımlar oluşturuyor. Plaj terliklerinden havlulara, pareodan tüm aksesuarlara tatilin bütün ihtiyaçlarına cevap veren koleksiyonda hasır şapka ve çantalar yaz aylarına damgasını vuracak seçenekler arasında yer alıyor" denildi.

Plaj Günlükleri Koleksiyonu'na mağazanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalardan ulaşılabileceği bildirildi.