2020 Ralli Sezonu Sarıkamış'ta karlar üzerinde açılıyor - Son Dakika

2020 Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye'nin ilk kış yarışı olan Sarıkamış Rallisi ile başlıyor.



Eksi36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda düzenlenecek olan organizasyon, 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek.



29 Şubat Cumartesi günü saat 11.15'te Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak olan yarışta, Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra saat 16.00'da Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanmış olacak. Toplam uzunluğu 263 kilometre olan kar ve buz zeminli parkurda koşulacak rallinin servis alanı Sarıkamış Ayyıldız Anıtı önünde oluşturulurken, ralli merkezi de Sarıkamış Kayı Resort Otel olacak.



01 Mart Pazar günü Saat 08.30'da başlayacak olan rallinin ikinci gününde Soğuksu, Köşk, Şehitler etaplarında mücadele edecek olan ekipler, sezonun ilk yarışını saat 13.00'de Kayı Resort Otel önündeki finiş podyumunda noktalayacaklar. - KARS