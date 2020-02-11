2020 Ralli Sezonu Sarıkamış'ta karlar üzerinde açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 Ralli Sezonu Sarıkamış'ta karlar üzerinde açılıyor - Son Dakika

2020 Ralli Sezonu Sarıkamış'ta karlar üzerinde açılıyor

6 saat önce

2020 Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye'nin ilk kış yarışı olan Sarıkamış Rallisi ile başlıyor.

2020 Ralli Sezonu Sarıkamış'ta karlar üzerinde açılıyor, System.String[]

2020 Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye'nin ilk kış yarışı olan Sarıkamış Rallisi ile başlıyor.


Eksi36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda düzenlenecek olan organizasyon, 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek.


29 Şubat Cumartesi günü saat 11.15'te Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak olan yarışta, Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra saat 16.00'da Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanmış olacak. Toplam uzunluğu 263 kilometre olan kar ve buz zeminli parkurda koşulacak rallinin servis alanı Sarıkamış Ayyıldız Anıtı önünde oluşturulurken, ralli merkezi de Sarıkamış Kayı Resort Otel olacak.


01 Mart Pazar günü Saat 08.30'da başlayacak olan rallinin ikinci gününde Soğuksu, Köşk, Şehitler etaplarında mücadele edecek olan ekipler, sezonun ilk yarışını saat 13.00'de Kayı Resort Otel önündeki finiş podyumunda noktalayacaklar. - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kars'ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alevlerin içinde kaldı
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 18:08:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Ralli Sezonu Sarıkamış'ta karlar üzerinde açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]