‘2020 resesyon yılı olacak’
1 saat önce
4.1 trilyon dolarlık yatırım havuzunu yöneten 200 kurumun yöneticisiyle yapılan anket dünya ekonomisi için 2020'de resesyon beklentisi olduğunu ortaya koyuyor.
4.1 trilyon dolarlık yatırım havuzunu yöneten 200 kurumun yöneticisiyle yapılan anket dünya ekonomisi için 2020'de resesyon beklentisi olduğunu ortaya koyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:51
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