Son Dakika Haberleri: ‘2020 resesyon yılı olacak’
Son Dakika Ekonomi ‘2020 resesyon yılı olacak’

‘2020 resesyon yılı olacak’

1 saat önce

4.1 trilyon dolarlık yatırım havuzunu yöneten 200 kurumun yöneticisiyle yapılan anket dünya ekonomisi için 2020'de resesyon beklentisi olduğunu ortaya koyuyor.

‘2020 resesyon yılı olacak’, System.String[]

4.1 trilyon dolarlık yatırım havuzunu yöneten 200 kurumun yöneticisiyle yapılan anket dünya ekonomisi için 2020'de resesyon beklentisi olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:51 
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