“2020 sözleşmeli üretim hedefimiz 1 milyar lira” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “2020 sözleşmeli üretim hedefimiz 1 milyar lira” - Son Dakika Ekonomi

“2020 sözleşmeli üretim hedefimiz 1 milyar lira”

1 saat önce

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatif Market sayısını 500'e çıkaracağız. Yem kapasitemizi 1.1 milyon tondan 2.2 milyon tona çıkaracak yatırıma başladık.

“2020 sözleşmeli üretim hedefimiz 1 milyar lira”, System.String[]

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatif Market sayısını 500'e çıkaracağız. Yem kapasitemizi 1.1 milyon tondan 2.2 milyon tona çıkaracak yatırıma başladık." diye konuştu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:03 

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