Son Dakika › Ekonomi › “2020 sözleşmeli üretim hedefimiz 1 milyar lira” - Son Dakika Ekonomi
“2020 sözleşmeli üretim hedefimiz 1 milyar lira”
1 saat önce
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatif Market sayısını 500'e çıkaracağız. Yem kapasitemizi 1.1 milyon tondan 2.2 milyon tona çıkaracak yatırıma başladık.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatif Market sayısını 500'e çıkaracağız. Yem kapasitemizi 1.1 milyon tondan 2.2 milyon tona çıkaracak yatırıma başladık." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:03
Son Dakika Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak