2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis'te yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis'te yapılacak - Son Dakika Spor

2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis'te yapılacak

6 saat önce

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 2020 spor toto ümitler şampiyonasının Kilis'te yapılacağını söyledi.

2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis'te yapılacak, System.String[]

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 2020 spor toto ümitler şampiyonasının Kilis'te yapılacağını söyledi.


Başkan Bulut, Kilis Belediyesi ile Türkiye Judo federasyonun çalışmaları sonucu 2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis'te yapılacağını ifade ederek, "Bun 500 sporcu ve 80 hakem şampiyona için ilimize gelecek. Şampiyona 3 gün sürecek. Bu anlamda Kilisin tanıtımı açısından büyük bir fırsat yakalamış olacağız. Tüm Hemşerilerimizi 24-25-26 ocak tarihlerinde Beşevler Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan şampiyonaya davet ediyorum" dedi. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediyesi, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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