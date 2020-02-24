"2020 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '2020 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü' - Son Dakika

"2020 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü"

6 saat önce

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından verilen "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" bu yıl, Ebru Erbaş ve Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaştırıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından verilen "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" bu yıl, Ebru Erbaş ve Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaştırıldı.

Salon İKSV'de düzenlenen ödül törenine, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in yanı sıra çok sayıda çevirmen ve yazar katıldı.

Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla takdim edilen ödüle, Mathias Énard'ın "Pusula" kitabını çeviren Ebru Erbaş ve Leonid Andreyev'in "Kızıl Kahkaha" adlı eserini çeviren Kamil Kayhan Yükseler layık görüldü.

"Bu ödülü önemsiyorum"

Bülent Eczacıbaşı, İKSV olarak kültürel yaşamı geliştirmek adına farklı programlar yürüttüklerini belirterek, "Yarışmalarımız, ödüllerimiz ve yarattığımız fonlarla kültür üretimini destekliyoruz. Bu yıl beşinci kez sunacağımız Talat Sait Halman Çeviri Ödülü de vakfımızın bu yöndeki çabalarının bir parçasıdır." dedi.

Eczacıbaşı, Halman'ın ismini çeviri alanında yeni ve başarılı örnekleri destekleyerek yaşatmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, seçici kurula ve başvuru yapan çevirmenlere teşekkür etti.

Seçici kurul başkanı Doğan Hızlan, çeviri alanında ödül verilmesini çok değerli bulduğunu vurgulayarak, "Rönesans'tan bu yana çevirinin kültür hayatında nasıl bir yeri olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan ilk işlerden birisi Tercüme Dergisi'ni çıkarmak, tercüme bürosu kurmaktı. Bu açıdan da bu ödülü önemsiyorum." diye konuştu.

Doğan Hızlan başkanlığında, yazar ve çevirmen Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç'ten oluşan seçici kurul, 20 bin lira değerindeki ödülü, Mathias Énard'ın "Pusula" kitabını çeviren Ebru Erbaş ve Leonid Andreyev'in "Kızıl Kahkaha" adlı eserini çeviren Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaştırdı.

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve 2008-2014 arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan, 2014 yılında yaşamını yitiren Talat Sait Halman anısına bu yıl beşincisi verilen ödüle, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Hırvatça ve Norveççeden Türkçeye çevrilmiş çok sayıda eserle başvuruldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Leonid Andreyev, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yazın satış patlaması yaşayan mangal kömürü, kışın neredeyse hiç satılmıyor
Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 03:31:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "2020 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]