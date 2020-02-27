"2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası" Bodrum'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor '2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası' Bodrum'da yapılacak - Son Dakika Spor

"2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası" Bodrum'da yapılacak

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası"nın yapılacağı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası"nın yapılacağı bildirildi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonu'ndan sevindirici haber aldıklarını söyledi.

"2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası"nın yelken camiası ve su sporları açısından prestijli bir yarış olduğunu belirten Gökmen, "Bu şampiyonayı ilçemize kazandırdık. 30'a yakın ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katılacağı bilgisini aldık. 9-13 Eylül'de Bodrum'da yapılacak etkinlik, ilçenin tanıtımı açısından da çok önemli. dedi.

Organizasyonun, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan tesislerde gerçekleştirileceğini işaret eden Gökmen, şunları kaydetti:

"Öncelikle tesisin Bodrum'a kazandırılmasında büyük destekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlığımıza teşekkürü bir borç biliriz. Turizmin 12 aya çıkarılması için bu tür etkinlikleri takip edip Bodrum'a gerçekleştirilmesi çalışmalar yapacağız. Sportif aktivitelerde en önemli konu tesis. Dünya standartlarında etkinlik yaptığınızda belirli kriterler var. Bu kriterlerin başında tesisin yeterli olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca şampiyona ile 'Techno Foil Gold Cup' mücadelesi de yapılacak."

Dünya Şampiyonası, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zabıta hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı"

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:33:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "2020 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası" Bodrum'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]