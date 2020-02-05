2020 temeller atma yılı olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 temeller atma yılı olacak - Son Dakika

2020 temeller atma yılı olacak

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, petrokimya ve enerjide Türkiye'nin yeni ekonomi üslerinden biri haline gelecek Ceyhan'da kamulaştırma ve imara yönelik tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi.

2020 temeller atma yılı olacak, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, petrokimya ve enerjide Türkiye'nin yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üslerinden biri haline gelecek Ceyhan'da kamulaştırma ve imara yönelik tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetim kurulu üyelerini kabulde açıklama yapan Vali Demirtaş, "Bu yıl bölgede yeni yatırımların temel atma törenlerini göreceğiz" dedi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin de yer alacağı havzada dev yatırımlar için bölgelerin belirlendiğini, kamulaştırmadan imara çalışmaların tamamlandığını söyledi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetim kurulunu makamında kabul eden Vali Demirtaş, "Adana'da her alanda iyiye gidişi gözlemlemek mümkün. Sanırım CGC yönetiminde sayı artırılmış. Elbette bu heyecan oluşturur, yeni projeleri beraberinde getirir. Sadece Adana'ya değil ülkemiz ekonomisine hamle yaptıracak Ceyhan bölgemizle ilgili güzel gelişmeler var. Sizlerle paylaşmış olayım. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi yakınlarında 15 bin dönümlük alanı Kimya OSB olarak belirledik. Burada Adana Sanayi Odası, üniversitelerimiz ve kamu kurumlarımızla yani Adana olarak söz sahibi olacağız. Çekeceğimiz yerli ve yabancı yatırımcılarla gelişmiş bir Adana'nın ortaya çıkarılması için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.


"Adana'ya değer katacak projeler üreteceğiz"


Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Cafer Esendemir de yeni yönetiminde yer alan gazetecilerin sadece yayıncılık görevlerini yerine getirmekle yetinmeyen, bu kente katkı sağlamaya çok istekli kişilerden oluştuğunu belirterek, "Yenilediğimiz hizmet binamızla, yaptırdığımız sosyal tesislerle önemli mesafe kat ettik. Şimdi mesleğimizin gelişimine katkı sağlayacak, kente artı değer kazandıracak projelere odaklanıyoruz. Bu çerçevede kurumlarımızla işbirliği yapacağız" dedi.


Esendemir ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi ve benzeri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yerel ve yaygın gazete bulundurulma zorunluluğu çerçevesinde mevzuatın uygulanması, 'ÇGC Basın Protokol Listesi' ile 'Valilik Basın Protokol Listesi'nin eşgüdümlü olarak belirlenmesi konusunda destek istedi. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Türkiye, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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