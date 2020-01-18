2020 TGF Türkiye Golf Turu - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 TGF Türkiye Golf Turu - Son Dakika Spor

2020 TGF Türkiye Golf Turu

6 saat önce

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu, Antalya'da başladı.

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Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu, Antalya'da başladı.

Toplam 10 ayaktan oluşan turun ilk etabı, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında start aldı.

Turnuvanın ilk ayağında, National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçehir'den 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon, 20 Ocak'ta sona erecek.

Antalya, Türkiye, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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